“Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete”: denuncia esposa de Perkins Rocha

María Constanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha, prisionero político puesto recientemente bajo medida de ‘casa por cárcel’ por el régimen de Venezuela, denunció en La Tarde de NTN24 que, junto a su esposo, debe “salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete”.

“Hemos podido sobrellevar eso como hemos sobrellevado muchas otras cosas y seguramente vamos a seguir sobrellevándolas, porque esto va a pasar, pero creo que todavía el tema de Perkins a alguien le causa mucho escozor, y ya a estas alturas ni siquiera me interesa saber a quién. Siempre pienso que el escozor se le causa a quien le tiene miedo a escuchar la verdad”, expuso Cipriani.

Para la esposa del asesor jurídico de Comando Con Venezuela, la prisión política de su pareja “solo generó que esa verdad se multiplicara en voces y en acciones”, por lo que cree que “eso es lo que le están cobrando todavía” con las acciones de persecución que expuso por parte del régimen.

Cipriani denunció además que Rocha es el único de los ocho integrantes de su causa que sigue como preso político, pese a haber sido acusado de los mismos supuestos cargos. “No hay ninguna justificación legal para que Perkins se mantenga en la condición en que está, no solamente preso, sino con grillete y apostamiento judicial”, reclamó.

Desde la captura militar de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, Delcy Rodríguez está a cargo del régimen de Venezuela bajo instrucciones de la administración del presidente Donald Trump, quien adelantó luego del operativo que su Gobierno iba a “administrar Venezuela”.

Uno de los reclamos de Estados Unidos fue la libertad de presos políticos por parte del régimen de Venezuela, que a la fecha ha realizado una serie de excarcelaciones.

Sin embargo, los familiares de los presos políticos y las víctimas exigen la libertad total y sin excepciones de todos los que han sufrido el acecho de la dictadura.