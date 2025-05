Desarrollar una agenda legislativa que presente soluciones concretas a las necesidades económicas de los venezolanos, es la principal propuesta del candidato a la Asamblea Nacional (AN), Henri Falcón Fuentes, quien además no descartó que de resultar electo parlamentario el próximo 25 de mayo, revisaría los 80 artículos de la Constitución que propuso reformar la administración de Nicolás Maduro, para así garantizar que la carta magna no se convierta en un mecanismo para convertir al país en un Estado comunal.

En una visita, a la sala de redacción de El Informador Venezuela, el abanderado de Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, aseveró que es necesario proteger el salario de los trabajadores, a su juicio, este es el principal tema que se debe abordar en el Parlamento mediante el diálogo.

«La Asamblea Nacional debe ser el centro del debate político nacional, en aras de buscar soluciones a los problemas a la gente, por ejemplo, el problema del salario (…), o sea aquí la ley debe penalizar al Gobierno, la ley es para todos y la Constitución es para todos, no solo para perseguir a la gente, por qué la ley no se le aplica al Gobierno, que tiene hoy a los trabajadores ganando 2,5 dólares».

Falcón, redactor de la Constitución de 1999, dejó claro que si llega a formar parte de uno de los 285 curules de la AN, reconocería los artículos que plantea reformar el presidente Nicolás Maduro, solo si estos resultan positivos para el país y no, por el contrario, se pretenda restar poder a las gobernaciones y alcaldías.

«Si la reforma tiene algunas cosas positivas que van a incidir en el desarrollo del aparato productivo, en mejorar las condiciones de vida de la gente, simplemente hay que reconocerlas y apoyarlas, pero todas las cosas que sean negativas, los inventos estos de querer acabar con las gobernaciones y alcaldías para tratar de generar un Estado que no existe en la Constitución (…). Pero tú crees que yo voy a estar de acuerdo en que los consejos comunales vayan ahora a recaudar la patente industrial, eso sí, sería la gran loquera del mundo, el derecho de frente lo va a cobrar un consejo comunal, qué es eso», se cuestionó el aspirante político.

Al ser consultado, sobre el escepticismo que han manifestado algunos sectores de la población venezolana, respecto a los venideros comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de lo ocurrido en las presidenciales del 28 de julio, el dirigente aseguró que «el camino no es paralizarse».

A propósito de eso aseveró que «hasta las piedras saben lo que ocurrió el 28, lo saben la comunidad internacional, lo saben los militares, lo sabe el pueblo y hasta ellos lo saben (…) la gente ha perdido la confianza en la política, pero yo creo que este es un momento, para afianzarnos en la política, yo me pregunto, ¿cuál es el camino?, si alguien me explica ¿cuál es la estrategia?, ¿cuál es el plan?, ¿cuál es el próximo paso?, entonces de alguna manera lo podemos debatir, y presentar de manera equilibrada la posición de ellos en torno a eso y nosotros la nuestra, perfecto, pero no existe».

«Nadie va a una elección pendiente de no reconocer»

El dos veces gobernador de Lara, enfatizó que ante la decisión del poder electoral de no publicar aún los resultados desglosados de las pasadas elecciones presidenciales en su página web, debe ser el propio poder electoral que reconozca la decisión de la población.

«El CNE lamentablemente se comporta como si fuera militante del PSUV, quienes deben ponerse de acuerdo para reconocer de verdad lo que tienen reconocer es el CNE y el Gobierno Nacional», reiteró.

El también presidente del Movimiento Hagamos Fuerza Venezuela, aseguró que cuenta con el 60% del padrón electoral, por lo que ratificó su posición de promover la defensa del voto, más allá de la vía militar o la intervención de un gobierno extranjero, como lo proponen otros factores de oposición.

GC