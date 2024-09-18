La cantautora caraqueña Joaquina se ha consolidado como la artista emergente más prometedora de la música latina, demostrando una madurez lírica que desmiente su juventud. Su meteórico ascenso fue coronado en 2023, cuando hizo historia al ganar el Latin Grammy como Mejor Nueva Artista por su EP debut, Los Mejores Años. Este triunfo, entregado en Sevilla, la convirtió en la persona más joven en la historia de los premios en llevarse esta codiciada estatuilla, un hito que puso el nombre de Venezuela en lo más alto del panorama musical global.

El lanzamiento de su primer álbum de estudio, Al romper la burbuja, en 2025, marcó la consolidación de su carrera y le valió una racha histórica de cuatro nominaciones para la siguiente edición del Latin Grammy. La más resonante de todas: Álbum del Año, donde compite junto a superestrellas como Bad Bunny y Gloria Estefan. Su inclusión en la categoría principal la reafirma, una vez más, como la artista más joven en ser nominada en esta prestigiosa terna por un álbum debut. El disco, que aborda con honestidad temas de la adolescencia y el autoconocimiento, resuena profundamente con la crítica y el público.

Nacida en Caracas y formada en Miami bajo la tutela del aclamado productor Julio Reyes Copello, el talento de Joaquina tiene raíces profundas. Desde que comenzó a componer a los 13 años, supo que su camino era la música. Su impacto ha trascendido el escenario, compartiendo como telonera de Sebastián Yatra y participando como co-coach en La Voz España. Con una gira internacional, «CUARTO AZUL WORLD TOUR», que ya tiene paradas confirmadas en más de 50 ciudades para 2026, su alcance es innegable.

Joaquina no solo representa el futuro del pop-folk, sino que se ha convertido en un símbolo poderoso del talento venezolano. Su composición profunda y su inquebrantable autenticidad le han permitido romper la burbuja de los grandes mercados para hacerse un nombre propio en la élite de la música latina. Como ella misma ha dicho: «He soñado con esto toda mi vida. Gracias a Dios por permitirme ser vehículo de su creatividad a través de mí.»