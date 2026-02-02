Tras las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta muerte del ayatolá Alí Jamenei, la cuenta oficial en X del Líder Supremo de Irán publicó el mensaje: “En el nombre de Nami Haider (la paz sea con él)”.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la información, y se espera que en las próximas horas haya una declaración formal al respecto.

Por su parte, el presidente estadounidense afirmó en su red social Truth Social que Jamenei, “uno de los seres más malvados de la Historia, está muerto”, intensificando así la controversia en torno a la versión difundida.