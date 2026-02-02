Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Tras las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta muerte del ayatolá Alí Jamenei, la cuenta oficial en X del Líder Supremo de Irán publicó el mensaje: “En el nombre de Nami Haider (la paz sea con él)”.

Hasta el momento, las autoridades israelíes no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme o desmienta la información, y se espera que en las próximas horas haya una declaración formal al respecto.

Por su parte, el presidente estadounidense afirmó en su red social Truth Social que Jamenei, “uno de los seres más malvados de la Historia, está muerto”, intensificando así la controversia en torno a la versión difundida.

You May Also Like
Perú

En marcha la Serie del Caribe México 2026: Cangrejeros (Puerto Rico) y Escogido (Dominicana), los primeros ganadores

Tras la jornada inaugural de este domingo 1° de febrero, donde el…

Descubren que el tratamiento de inmunoterapia puede evitar la eliminación de neuronas en Parkinson

Un equipo de investigación del Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma…