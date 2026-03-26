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Cuatro muertos en otro ataque de EE UU contra lancha en el Caribe

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Cuatro muertos en otro ataque de EE UU contra lancha en el Caribe
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  • 26 de marzo de 2026
By Redacción - 19 segundos ago
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El ataque ocurrió como parte de la operación Lanza del Sur, con la que han matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico

EE.UU. ataca una nueva lancha en el Caribe y mata a cuatro tripulantes

Captura de video que muestra una lancha en el caribe. Foto: EFE/ @Southcom

Cuatro personas perdieron la vida este miércoles luego de que Estados Unidos atacara una lancha en aguas internacionales del Caribe, supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico.

El Comando Sur del Ejército estadounidense expuso el resultado del operativo realizado en el Caribe con un video publicado en su cuenta oficial de X.

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como “narcoterroristas”. Sin embargo, no detalló sus identidades.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Ninguna fuerza militar de Estados Unidos sufrió daños“, señaló en la red social.

El ataque ocurrió como parte de la operación Lanza del Sur, con la que Estados Unidos ya ha realizado más de 40 bombardeos contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, dejando más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

Aunque organizaciones civiles, legisladores demócratas y algunos republicanos han tachado de ilegales estos ataques, el gobierno de Donald Trump ha argumentado que sus acciones están justificadas porque está en un “conflicto armado” con carteles y organizaciones terroristas ligadas al tráfico de drogas procedentes de Latinoamérica

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