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¿Cuánto cuesta la defensa de Nicolás Maduro? Estos son los detalles actuales del caso y el papel de su abogado Barry Pollack ante Estados Unidos

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¿Cuánto cuesta la defensa de Nicolás Maduro? Estos son los detalles actuales del caso y el papel de su abogado Barry Pollack ante Estados Unidos
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Política
  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 19 segundos ago
0 0 2 minutes read

El litigante cuenta con más de 30 años de experiencia representando a clientes particulares, incluidos ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales

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Fotografía de un dibujo realizado por Chescka Ballesteros donde aparece el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a uno de sus abogados

La segunda audiencia en el caso judicialcontra el derrocado jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanospor parte del gobierno de Estados Unidos, que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que laOficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) le negó a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del gobierno de Venezuela.

Maduro
Fotografía de un dibujo realizado por Chescka Ballesteros donde aparece Nicolás Maduro

Esto dijo el Juez a cargo del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Hellerstein, de 92 años de edad y al que este jueves se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso“porque eso sería tomar una medida demasiado seria”.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterioro la seguridad nacional“.

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional“, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que Estados Unidos ya “hace negocios” con el país caribeño.

Maduro está acusado por la justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra

¿Quién es Barry Pollack y cuánto valen sus honorarios?

Barry J. Pollack es reconocido como uno de los abogados litigantes más destacadosde la agencia Harris, St. Laurent & Wechsler LLP. Es miembro del Colegio Estadounidense de Abogados Litigantes, ha sido miembro del Consejo Estadounidense de Abogados Penalistas y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

Barry J. Pollack Abogado de Nicolás Maduro. Foto:Harris, St. Laurent & Wechsler LLP

Según Portafolio, el costo total de la representación del exmandatario venezolano podría llegar a los 100 millones de dólares. Esto se debe a que el obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro por la naturaleza de sus cargos.

Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia representando a clientes particulares, incluidos ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales, como a Julian Assange en el caso WikiLeaks, así como a corporaciones y otras organizaciones, en juicios e investigaciones delicadas y a menudo de gran repercusión mediática.

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