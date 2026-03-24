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Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás “usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos”

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Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás “usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos”
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Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 7 segundos ago
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NTN24 tuvo acceso a un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que detalla vínculos directos entre el régimen de Irán y la dictadura de Nicolás Maduro.

En el documento se explica que: “el Departamento del Tesoro está exigiendo responsabilidad de Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar de acceso al sistema financiero norteamericano a quienes facilitan el acceso de complejos militar-industrial iraní”.

Este informe fue elaborado el pasado 30 de diciembre de 2025, días antes del operativo que Estados Unidos llevó a cabo en Caracas y que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Además, un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) detalla la relación que tendrían el régimen de venezolano, los ayatolás y las FARC de Colombia.

“Estas redes se conectan con la triple frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”,puntualiza el documento.

El coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, conversó sobre este tema con el programa Club de Prensa Washington de NTN24.

El invitado señaló que “la relación entre Irán, Hezbolá, y Hamás, y el régimen tanto de Chávez como de Maduro no era un secreto; ellos les permitieron entrar a Venezuela” y que tanto Irán como Hezbolá y Hamás “usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos con pasaportes venezolanos”.

Otra parte del informa señala la manera en el que el régimen iraní lograba evadir las sanciones de Estados Unidos, ante ello, el analista político señaló que los ayatolas “siempre han sido una amenaza, el régimen de Chávez era una amenaza, lo mismo era Maduro; lo que lo llevó a la punta fue el tráfico de drogas”.

“Por eso Venezuela se demarcó como un país que promueve el terrorismo por su relación con Irán, Hezbolá y Hamás”,agregó.

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