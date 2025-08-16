¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Bogotá, agosto de 2025. La edición 23 de la feria Belleza y Salud, que se realiza en Corferias Bogotá hasta el 17 de agosto, se convierte en la vitrina donde tradición, diversidad e innovación se unen para mostrar cómo la tecnología y la inteligencia artificial (IA) están redefiniendo el cuidado personal. Durante cuatro días, marcas nacionales e internacionales están presentando herramientas y soluciones que optimizan procesos, personalizan experiencias y potencian la relación entre consumidores y productos.

? Chatbots con inteligencia artificial (IA) generativa, análisis digital del cuero cabelludo y sistemas de realidad aumentada para probar cosméticos, son algunas de las innovaciones que están transformando la experiencia de los usuarios.

El potencial de la IA en el sector es significativo. Un estudio de McKinsey & Company estima que la inteligencia artificial generativa podría aportar entre US$9.000 y US$10.000 millones a la economía global únicamente en la industria de la belleza.

En Colombia, este mercado proyecta un crecimiento del 6% en 2025, según la Asociación Nacional de Empresarios – ANDI, y ya integra la IA en múltiples etapas: desde la segmentación híper personalizada y el descubrimiento experiencial de productos, hasta el desarrollo ágil de empaques, la formulación de cosméticos innovadores y la atención al cliente mediante chatbots.

Marcas con innovaciones presentes en la feria:

Queen Insumos: Especializada en insumos para cejas, pestañas y uñas, presenta un sistema de realidad aumentada que permite realizar pruebas virtuales de productos. “Hemos desarrollado plataformas para capacitar profesionales y herramientas de diagnóstico capilar y de piel que combinan experiencia física y digital en puntos de venta. En la feria, mostraremos nuestro sistema de realidad aumentada y un software especializado para esteticistas y distribuidores, que facilita la gestión de clientes y ventas inteligentes”, señaló Viviana Gámez, representante de la marca.

Laboratorios Farma Par: Empresa colombiana que lanza un sistema de acompañamiento digital post-cabina. Mediante una aplicación, los usuarios podrán escanear un código QR en el producto para acceder a instrucciones guiadas, rutinas sugeridas y recomendaciones complementarias.

Giorgio Cosmetic: Con sede en Yumbo, Antioquia y especializada en cuidado capilar, ha incorporado estrategias digitales que optimizan la atención al cliente y reducen el impacto ambiental. “Uno de nuestros principales avances es la implementación del diagnóstico capilar digital a través del capilógrafo, que nos permite analizar en detalle el cuero cabelludo y la fibra capilar. Esta experiencia personalizada educa al consumidor y nos ayuda a recomendar productos específicos con mayor precisión”, explicó Lizeth Rodríguez, directora de mercadeo.

Maite: Marca nativa digital con e-commerce integrado, un sistema de gestión de relaciones con los clientes automatizado (Kommo) y fuerte presencia en redes sociales. “La digitalización nos permite personalizar la experiencia de cada cliente y escalar el acompañamiento a nuestros distribuidores. En la feria presentaremos avances en automatización de pedidos y nuestro nuevo catálogo digital interactivo”, comentó Deisy Barinas, CEO y fundadora.

Asimismo, marcas como Bella Piel y Dermoangel exhibirán, hasta el 17 de agosto, innovaciones en análisis de la piel y soluciones personalizadas para el bienestar.

Belleza y Salud 2025 en Corferias reafirma así su papel como punto de encuentro para descubrir las tendencias que marcarán el futuro del sector, combinando la herencia del cuidado personal con el poder transformador de la tecnología.