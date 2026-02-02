CONVOCATORIA

Cordialmente nos dirigimos a ustedes para informarle de la convocatoria a los señores accionistas de la empresa CONCENTRADOS VALERA C.A. (CONVACA), con motivo a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la Carrera 05 con Calle 28, Local CONVACA, Zona Industrial I, Comdibar, Barquisimeto Estado Lara, para el día seis (06) de marzo de 2026, a partir de las 10:00 a.m.

ASUNTOS A TRATAR:

PRIMERO: Decidir sobre aumento de capital de la empresa.

SEGUNDO: De ser aprobado el punto anterior, modificación del artículo 5 del documento estatutario referente al Capital Social de la Empreasa.

Barquisimeto, 27 de febrero de 2026.

Por la Junta Directiva

Rafael Escarrá Martínez

Presidente.