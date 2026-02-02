Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

CONVOCATORIA

Cordialmente nos dirigimos a ustedes para informarle de la convocatoria a los señores accionistas de la empresa CONCENTRADOS VALERA C.A. (CONVACA), con motivo a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar en la Carrera 05 con Calle 28, Local CONVACA, Zona Industrial I, Comdibar, Barquisimeto Estado Lara, para el día seis (06) de marzo de 2026, a partir de las 10:00 a.m.

ASUNTOS A TRATAR:

PRIMERO: Decidir sobre aumento de capital de la empresa.

SEGUNDO: De ser aprobado el punto anterior, modificación del artículo 5 del documento estatutario referente al Capital Social de la Empreasa.

 

Barquisimeto, 27 de febrero de 2026.

Por la Junta Directiva
Rafael Escarrá Martínez
Presidente.

 

 

You May Also Like

SE HACE SABER: que DAXY JOSE JIMENEZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, C.I. Nº V-15.816.382. Fecha de publicación: 02/02/2026

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO…

SE HACE SABER: A la Sociedad Mercantil ELIFRAN C.A; plenamente identificada en autos y solidariamente a sus directivos HENRY JAVIER RAMOS VILORIA Y BEYLA COROMOTO RAMOS VILORIA Fecha de publicación: 02/02/2026

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia…

CARTEL DE CITACIÓN SE HACE SABER: a los ciudadanos RAMÓN ALBERTO RUISANCHEZ RIVERO y BEYLA COROMOTO RAMOS VILORIA, Venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad N° V-7.315.594 y V-7.346.767. Fecha de Publicación: 02/02/2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en…

SE HACE SABER Al ciudadano: RAFAEL ALEJANDRO MATA JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.479.123. Fecha de Publicación: 02/02/2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE…