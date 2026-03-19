Convocan segunda colecta en Caracas para apoyar a familiares de presos políticos

La actividad se realizará el sábado 21 de marzo, entre las 8:00 am y las 4:00 pm, en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, cerca de la Federación de Centros Universitarios

La iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos de abrigo | Foto: EFE

El Comité por la Liberación de Presos Políticos, junto a estudiantes y organizaciones civiles, convocó a una segunda colecta de insumos en Caracaspara ayudar a familiares de detenidos que permanecen a las afueras de centros de reclusión en espera de su liberación.

La actividad, denominada “Segunda Gran Colecta Solidaria”, se realizará el sábado 21 de marzo, entre las 8:00 am y las 4:00 pm, en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, cerca de la Federación de Centros Universitarios.

¿Qué insumos se pueden donar?

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la iniciativa busca reunir alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos de abrigo para apoyar a madres, familiares y allegados de detenidos que llevan más de dos meses acampando en las cercanías de distintos recintos penitenciarios.

Los organizadores señalaron que estas familias se mantienen en vigilia como forma de presión y acompañamiento, pese a las dificultades económicas y las condiciones adversas, por lo que llaman a la ciudadanía a colaborar con donativos que les permitan sostenerse.

Entre los insumos solicitados figuran agua potable, enlatados, arroz, harina, café y azúcar, así como artículos como jabón, desinfectante, toallas sanitarias y papel higiénico.

También se requieren cobijas, sábanas, ropa en buen estado y otros implementos básicos para quienes permanecen a la intemperie.

A finales de enero, estudiantes y egresados de la UCV realizaron una primera colecta con el objetivo de llevar suministros a centros como El Rodeo (Miranda), la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas y la cárcel de Tocorón (Aragua).

En esa ocasión, voceros estudiantiles explicaron que la meta era reunir alimentos, agua, medicinas y productos de higiene para respaldar a los familiares que pernoctaban frente a estos recintos. Según balances preliminares, lograron recolectar decenas de kilos de alimentos, entre harina de maíz, arroz y pasta.

Integrantes del comité señalaron entonces que muchas de estas familias han agotado sus recursos mientras mantienen la protesta, por lo que insistieron en la necesidad de apoyo sostenido.