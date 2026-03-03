Confirman nuevas excarcelaciones y reiteran que “cientos de personas” siguen detenidas en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos Afirmó que “las graves violaciones de derechos humanos sufridas durante su detención” deben ser “reconocidas y reparadas por el Estado” para asegurar justicia y paz

AME8125. ZAMORA (VENEZUELA), 24/02/2026.- Familiares de presos políticos esperan este martes, frente al centro penitenciario El Rodeo I, en Guatire, municipio Zamora (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) verificó la excarcelación de al menos 11 presos políticos durante la tarde de este lunes y reiteró que todavía “cientos de personas” siguen detenidas “injustamente”.

“La tarde de este lunes familiares reportaron la liberación de presos políticos desde distintos centros de reclusión“, dijo la organización en su cuenta de X.

La organización detalló que recibió reportes de excarcelaciones en las cárceles de Tocorón (estado Aragua); Yare y la cárcel militar de Ramo Verde, ambas en el estado Miranda; también en comandos policiales de Boleíta, conocido como ‘Zona 7’, en Caracas; y de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.

La lista de ciudadanos excarcelados este lunes, según publicó Clippve en sus redes sociales

“Como familiares y víctimas, celebramos cada libertad, pero reiteramos que aún cientos de personas continúan injustamente detenidas, muchas en condiciones inhumanas“, añadió la ONG.

Afirmó que “las graves violaciones de derechos humanos sufridas durante su detención” deben ser “reconocidas y reparadas por el Estado” para asegurar justicia y paz en el país.

Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, informó que su organización confirmó al menos 18 excarcelaciones de presos políticos este lunes, y elevó a 621 la cifra de excarcelados verificados desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones.

Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía para casos de presos políticos contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

El Parlamento creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, a la cual la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió revisar los casos “no contemplados” en la ley.

En virtud de esa norma, 5.628 personas -245 en prisión y 5.383 en libertad restringida- han recibido libertades plenas hasta este lunes, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien lidera la comisión parlamentaria.