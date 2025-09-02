Juegos y diversión “Desde GERBER® queremos invitar a todos los padres a que compartan lo especial que son sus pequeños y participen en el concurso que ha sido parte de tantas familias venezolanas. A través del concurso “Bebé GERBER®”, tendrán la oportunidad de postular a sus bebés en una de las seis categorías y participar por ser imagen de la marca durante el año 2026” afirmo Rosemary Di Felice, Directora del Negocio de Nutrición en Nestlé Venezuela. El proceso de participación consta de tres fases:

Regresa el concurso Bebé Gerber de Nestlé para seleccionar al protagonista de su calendario 2026

Caracas, agosto 2025- GERBER®, la reconocida marca de compotas de Nestlé Venezuela regresa con el emblemático concurso Bebé Gerber® 2026. Este año se llevará a cabo desde el 1 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025, dirigido a bebés entre 7 y 36 meses de edad. Con una trayectoria significativa en Venezuela, GERBER® es una marca reconocida y apreciada por los consumidores. Su concurso “Bebé GERBER®” ha estado presente desde generaciones, dejando una huella memorable en la cultura del país. En esta edición, se seleccionarán 13 bebés que formarán parte del calendario anual de la marca y serán la imagen en sus plataformas digitales. Las categorías que se evaluarán son:

• Sonrisas brillantes • Pasitos de Aventura • Amigos PURINA® • Pequeños artistas en acción • Fiesta de sabores •

Juegos y diversión “Desde GERBER® queremos invitar a todos los padres a que compartan lo especial que son sus pequeños y participen en el concurso que ha sido parte de tantas familias venezolanas. A través del concurso “Bebé GERBER®”, tendrán la oportunidad de postular a sus bebés en una de las seis categorías y participar por ser imagen de la marca durante el año 2026” afirmo Rosemary Di Felice, Directora del Negocio de Nutrición en Nestlé Venezuela. El proceso de participación consta de tres fases:

1. Postulación: Del 1ero de septiembre al 27 de octubre de 2025, los padres podrán registrar a sus hijos, escaneando su factura y llenando los datos solicitados a través del cuestionario que estará disponible en www.familynes.ve.

2. Preselección: Del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2025, se realizará una selección aleatoria de 20 pequeños por categorías, través de la plataforma Qualifio. Los seleccionados serán anunciados el 13 de noviembre de 2025 en la página web y en las redes sociales @familynesve. Un total de 120 bebés serán elegidos para la preselección.

3. Votación: Del 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2025, el público podrá votar por sus bebés favoritos a través de la plataforma Qualifio en la página web www.familynes.ve. Se seleccionarán un total de 13 ganadores: un ganador general que será el bebé que reciba la mayor cantidad de votos en general, y los dos bebés con más votos en cada categoría.

Los ganadores serán anunciados el 8 de diciembre de este mismo año. Para más información sobre el concurso BEBÉ GERBER 2026, visita las páginas web www.familynes.ve y www.nestle.com.ve . También, en las redes sociales de @familynesve y @nestlecontigo.

