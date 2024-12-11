Author
Déficit y deuda: España liderará el ajuste fiscal de la eurozona

La proyección fiscal también mejora de forma significativa. La Comisión estima un déficit del 2,5% del PIB en 2025 —frente al 2,8% previsto en mayo— y del 2,1% en 2026, situando a España como la gran economía del euro con las mejores cifras de consolidación fiscal. Para 2027, el déficit se estabilizará en torno al 2,7%.

La Comisión Europea confirma que España será la economía que más crecerá en la eurozona hasta 2027

17 de noviembre de 2025 | Madrid.

La Comisión Europea anunció este lunes que España se consolidará como la economía de mayor crecimiento de la zona euro entre 2025 y 2027, al elevar sus previsiones de incremento del PIB hasta el 2,9% para 2025, tres décimas por encima de su estimación previa. Bruselas también revisó al alza el avance para 2026, situándolo en el 2,3%, y proyectó una expansión del 2% en 2027, cifras que mantienen al país como líder del crecimiento en la eurozona por tercer año consecutivo.

Estas previsiones superan incluso las estimaciones iniciales del Gobierno español, que contemplaba un 2,7% para 2025 y un 2,2% para 2026. A la luz del informe europeo, Moncloa anunció que actualizará sus cifras para alinearlas con las de Bruselas.

Motores del crecimiento: consumo, empleo e inversión privada

La Comisión Europea subraya que el principal impulsor del crecimiento español será la demanda interna, gracias a la recuperación del consumo de los hogares, el aumento del poder adquisitivo, la moderación de la inflación y el sostenimiento del empleo.

La inversión privada también mantendrá un papel central, favorecida por la solidez financiera de las empresas y por la continuidad del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR), que seguirá reforzando la formación bruta de capital fijo, especialmente en áreas como la digitalización y la transición verde.

Tanto el FMI como la OCDE han revisado al alza sus previsiones en meses recientes, situando a España por encima de sus principales socios europeos.

Riesgos externos: turismo, socios comerciales y migración

A pesar del escenario positivo, Bruselas advierte que las exportaciones netas restarán crecimiento en 2025 y 2026, debido a un contexto internacional más débil. La desaceleración en economías estratégicas como Alemania, Francia o Italia podría afectar al turismo —uno de los pilares del PIB español— y reducir el dinamismo de la industria.

La Comisión también alerta sobre la evolución de los flujos migratorios: una caída inesperada podría disminuir la fortaleza del mercado laboral, limitar la creación de empleo y afectar el consumo y la inversión.

Mercado laboral: mejores cifras en más de una década

Bruselas anticipa que España mantendrá un comportamiento laboral sólido en los próximos años. Prevê una tasa de paro del 10,4% en 2025, 9,8% en 2026 y 9,6% en 2027, niveles que no se registraban desde antes de la crisis financiera. Sin embargo, España seguirá entre los países con mayor desempleo de la UE.

La proyección fiscal también mejora de forma significativa. La Comisión estima un déficit del 2,5% del PIB en 2025 —frente al 2,8% previsto en mayo— y del 2,1% en 2026, situando a España como la gran economía del euro con las mejores cifras de consolidación fiscal. Para 2027, el déficit se estabilizará en torno al 2,7%.

La reducción del desequilibrio fiscal en 2025 estará impulsada por la retirada progresiva de medidas energéticas extraordinarias y por la menor incidencia de los gastos vinculados a inundaciones recientes. Estos avances se verán parcialmente compensados por un mayor pago de intereses y un incremento del gasto en defensa.

En 2026, el ajuste continuará gracias al final de los gastos de emergencia y al impulso del impuesto mínimo global a multinacionales.

La deuda pública seguirá una senda descendente: 100% del PIB en 2025, 98,2% en 2026 —por debajo del umbral del 100% por primera vez desde 2019— y 97,1% en 2027.

Inflación: leve repunte y posterior convergencia

La Comisión revisó al alza su previsión de inflación armonizada hasta el 2,6% en 2025, tres décimas más que en su informe anterior. Para 2026 y 2027, prevé una convergencia hacia el 2%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo, apoyada en la moderación de los precios de alimentos y servicios.

Los salarios nominales continuarán creciendo por encima de la inflación en 2025, preservando el poder adquisitivo, aunque con aumentos reales más moderados en años posteriores.

