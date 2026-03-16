Colapsada la Gran Caracas por paro de transporte en reclamo de aumento del pasaje

El gremio reclama a las autoridades el ajuste de la tarifa a 120 bolívares y la devolución de varias unidades que, alegan, están retenidas injustamente

El metro casi en su máxima capacidad y largas filas el las paradas de autobuses en Caracas | Fotos: cortesía

El paro de transporte convocado para este lunes genera caos en la Gran Caracas,integrada por Caracas y zonas de los estados Miranda y La Guaira. El gremio reclama a las autoridades del aumento del pasaje y la devolución de varias unidades que, alegan, están retenidas injustamente.

Desde la madrugada, miles de ciudadanos quedaron varados en las paradas de autobuses mientras intentaban trasladarse a sus trabajos y centros de estudio o para hacer diligencias. La falta de unidades generó un fuerte colapso en los sistemas de transporte disponibles, incluido el Metro de Caracas.

La compañía estatal registró una afluencia masiva de pasajeros. En videos difundidos en las redes sociales se observaron varias estaciones del sistema subterráneo completamente llenas, con usuarios intentando abordar los trenes ya repletos en medio de la congestión.

También circularon imágenes de personas caminando largas distancias.

Durante el fin de semana, transportistas empezaron a cobrar 100 bolívares por el pasaje. En varias ocasiones, el sector ha solicitado que la tarifa se ancle a la tasa oficial del dólar como medida para proteger sus ingresos ante la imparable devaluación del bolívar.

Transportistas presionan por el aumento del pasaje

El gremio del transporte en la Gran Caracas convocó a un paro como medida de presión para exigir respuestas del gobierno nacional. El dirigente gremial Nelson Rivas informó el domingo en la noche que el sector decidió suspender sus actividades ante el incumplimiento del Ministerio de Transporte.

El trabajador explicó, en un video publicado en redes sociales, que el jueves pasado solicitaron que se publicara en Gaceta Oficial una nueva tarifa de 120 bolívares,monto que aseguró se acordó en reuniones con las autoridades del sector, y se denunció la inmovilización desde hace dos años de un número desconocido de unidades.

“Debido a la falta de información y de respuesta por parte del ministro de Transporte a la petición que hicimos en la asamblea pasada, hemos decidido ratificar lo acordado y realizar un cese de funciones hasta tener respuesta de las autoridades”, expresó.

Rivas también hizo un llamado a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, que se aboque a resolver la detención de las unidades. “Estos señores compraron sus unidades con mucho sacrificio y hoy día no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares y queremos que nos tomen en cuenta en la Ley de Amnistía”, añadió el dirigente gremial.