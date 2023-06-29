El Comité Olímpico Internacional (COI) prohibirá a inicios del próximo año la participación de mujeres transgénero en todas las competiciones femeninas, luego de que una revisión científica destacara las ventajas físicas que gozan estas personas por haber nacido varones, según informa The Times.

Hasta ahora, se había permitido que las atletas transgénero participaran únicamente con niveles bajos de testosterona, aunque dejando la decisión final en manos de cada federación deportiva. Sin embargo, la actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha prometido reforzar la protección de la categoría femenina. Agencias

