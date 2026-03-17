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CNP denuncia que el gobierno intenta graduar a falsos periodistas

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Política
  • 17 de marzo de 2026
By Redacción - 18 segundos ago
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La seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas rechazó que se reconozca el ejercicio del periodismo sin una preparación académica integral y señaló que, al igual que ocurre con profesiones como la medicina o el derecho, se requiere formación universitaria

CNP denuncia que el gobierno intenta graduar a falsos periodistas

El gremio alertó sobre la creación de “acreditaciones exprés” | Foto: archivo

El Colegio Nacional de Periodistas -CNP-,seccional Caracas, denunció que el gobierno de Venezuela intenta graduar a “falsos periodistas” mediante vías de acreditación exprés vinculados a los llamados Programas Nacional de Formación.

El gremio alertó sobre la creación de “acreditaciones exprés” que buscarían sustituir la formación universitaria por esquemas que no cumplen con los estándares establecidos en la ley.

En sus redes sociales, rechazó que se reconozca el ejercicio del periodismo sin una preparación académica integral y señaló que, al igual que ocurre con profesiones como la medicina o el derecho, se requiere formación universitaria para garantizar el correcto desempeño y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información confiable.

“¿Periodismo empírico? No. Así como no aceptamos médicos o abogados sin paso por la facultad, el periodismo —garante de la verdad social— exige formación universitaria integral. Acreditar saberes por ‘oficio’ es un fraude a la fe pública y un riesgo para la ciudadanía”, expresó la seccional.

elnacional

Asimismo, advirtió que otorgar credenciales basadas únicamente en la experiencia representa un riesgo y puede afectar la credibilidad del oficio, y calificó esta práctica como una forma de evadir la Ley de Ejercicio del Periodismo.

Medios bloqueados y periodistas con medidas cautelares

El gremio también manifestó que esta iniciativa ocurre en un contexto de restricciones a la prensa: más de 50 portales de noticias están bloqueados en el país y al menos 17 trabajadores de los medios enfrentan medidas cautelares.

“El periodismo debe fiscalizar el poder, no servirle de brazo ejecutor”, enfarizó.

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