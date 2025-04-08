Inteligencia artificial e innovación marcan el 10.º aniversario del Clúster de Dispositivos Médicos de ADOZONA



La IA ocupa cada vez más espacio de influencia en el sector farmacéutico y de dispositivos médicos



Santo Domingo. El Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos de ADOZONA celebró la cuarta edición de su serie Power Talk, bajo el tema “Leadership in Times of AI”, con el propósito de destacar cómo el liderazgo, la toma de decisiones basada en datos y un enfoque centrado en las personas están impulsando una evolución sostenible, inclusiva y resiliente hacia el futuro.



El encuentro formó parte de las actividades por el 10.º aniversario del Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos. La conferencia principal estuvo a cargo de Georgi Jekov, Senior Vicepresident TechOps MedTech de Fresenius Kabi, quien abordó las oportunidades y retos del liderazgo en la actualidad.



Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA, destacó: “las nuevas tecnologías, desde maquinarias de última generación hasta el desarrollo de softwares especializados y herramientas de inteligencia artificial, han sido fundamentales para ampliar el alcance de los proyectos que actualmente transforman al sector. La industria de dispositivos médicos ha consolidado un ecosistema de colaboración que nos brinda la capacidad de proyectarnos hacia el futuro con confianza y ambición”.



Omar Jiménez, representante del Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos, resaltó: “Este Power Talk nos encuentra en una etapa de madurez para nuestro clúster, fruto de 10 años de esfuerzo colectivo. Ha sido un recorrido en el que hemos consolidado al sector como uno de los más dinámicos del país, alcanzando importantes hitos en exportaciones, en el desarrollo de talento humano especializado”.



De igual forma, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor Bisonó señaló: “La República Dominicana está escribiendo su propio código en este lenguaje global del progreso. Hemos trazado una hoja de ruta clara: diversificar nuestra producción, sofisticar nuestras exportaciones y abrazar la innovación como fuerza motriz del desarrollo.”



La serie Power Talk es una oportunidad única para participar en conversaciones significativas sobre el futuro de estas industrias, haciendo hincapié en la colaboración, la innovación y la visión a largo plazo de sectores productivos como éste.



Durante su intervención, Georgi Jekov manifestó: “La adaptabilidad organizacional y la formación de talento especializado son factores críticos para que la industria se mantenga a la vanguardia en la implementación de Inteligencia Artificial en manufactura médica y farmacéutica”.



La actividad reunió a líderes empresariales, representantes gubernamentales y expertos de la industria, creando un espacio ideal para el intercambio de ideas, la creación de alianzas estratégicas y la promoción de nuevas oportunidades de desarrollo.



El evento contó con el apoyo de Banca Corporativa y Empresarial BHD, PIISA Industrial Park, Parque Industrial Santiago Norte, Zona Franca Las Américas, Zona Franca San Isidro y HIT Puerto Río Haina; SAEG Engineering Group, Smurfit Westrock, Despachos Portuarios Hispaniola, DP World Dominicana y Plásticos Multiform.



En la actualidad, el sector de dispositivos médicos y farmacéuticos en la República Dominicana emplea de manera directa a más de 33,000 personas, de las cuales un 69% son mujeres. La industria cuenta con la presencia de seis de las 30 mayores empresas globales de manufactura de dispositivos médicos, exportando productos como equipos de transfusión y terapia celular, dispositivos de neurología especializada e instrumentos de acceso cardiovascular.



Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez