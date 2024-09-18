El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció el lunes 10-Nov, la “desaparición” de dos ciudadanos colombianos en San Antonio de los Altos, estado Miranda, el pasado 26-Oct, y pide a las autoridades de Colombia asumir “un rol activo y transparente en la protección de sus connacionales desaparecidos en Venezuela”

A través de sus redes sociales, la ONG recordó que Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez (58) y Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander (28), ambos originarios del corregimiento de Casacará, municipio Angustín Codazzi, departamento del Cesar, en Colombia, perdieron contacto con sus familiares mientras se trasladaban por San Antonio de los Altos.

Los ciudadanos, añadió Clippve, viajaban en un vehículo tipo Jeep amarillo el cual “tampoco” ha sido localizado hasta los momentos.

La publicación también indica que, Reinaldo Gutiérrez “trabajaba desde hace más de 20 años como encargado del mantenimiento de una residencia de campo perteneciente a la familia Machado Parísca”.

“Ambos perdieron comunicación poco después de salir: sus teléfonos fueron apagados y nunca volvieron a responder”, agrega la organización.

Merlys Romero, tía de Reinaldo Andrés, informó que su sobrino viajó recientemente a Venezuela para visitar a su padre. Recalcó que ninguno de los “desaparecidos” es activista político y que la relación con la familia de la líder opositora María Corina Machado, solo se limitaba a “labores domésticas y de jardinería”.

“A pesar del silencio oficial, los allegados mantienen la esperanza de que ambos estén con vida, pues no hay reportes de fallecidos ni rastros del vehículo. Este caso reviste características de desaparición forzada, de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Venezuela, y constituye una violación grave de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad personal y a la protección judicial”, sostuvo Clippve.