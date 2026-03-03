Clippve convoca concentración este martes en el Palacio de Justicia para exigir amnistía inmediata de todos los presos políticos

El comité sostiene que aún persisten denuncias sobre presuntas desapariciones temporales, retrasos judiciales y condiciones de reclusión que califican como preocupantes, incluyendo señalamientos de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de algunos centros penitenciarios

Familiares de presos políticos en Venezuela convocaron a una concentración frente al Palacio de Justicia. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) convocó para este martes, a las 10 de la mañana, una concentración denominada Presencia de la Esperanza frente al Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, con el objetivo de reclamar la liberación total de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

La actividad reunirá a madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos, quienes acudirán al lugar para exigir la aplicación efectiva de la ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, medida que -afirman- fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional, pero cuya ejecución consideran incompleta.

Han pasado más de 50 días -informó la organización- desde los primeros anuncios oficiales de excarcelaciones y varios días desde la promulgación formal de la ley sin que, a su juicio, se haya materializado la libertad plena de todos los beneficiarios previstos.

El comité sostiene que aún persisten denuncias sobre presuntas desapariciones temporales, retrasos judiciales y condiciones de reclusión que califican como preocupantes, incluyendo señalamientos de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de algunos centros penitenciarios. Mientras tanto, aseguran, familiares continúan acudiendo diariamente a las cárceles en busca de información sin recibir respuestas claras por parte de las autoridades.

Bajo el lema de que “el amor y la esperanza no se apagan”, la organización invitó a los asistentes a llevar fotografías y los nombres de sus familiares detenidos, además de una pañoleta, como símbolo de memoria y resistencia. La actividad, explicaron, pretende convertirse en un acto colectivo “de memoria, luz y defensa de la vida y la libertad”.

Debate sobre las excarcelaciones

La convocatoria ocurre en medio de un debate público sobre la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. De acuerdo con cifras oficiales presentadas la semana pasada por la comisión parlamentaria encargada del seguimiento de la norma, más de 3.200 personas han recuperado la libertad plena o han sido liberadas de medidas restrictivas desde la entrada en vigencia del instrumento legal.

El diputado Jorge Arreaza informó que, dentro de ese total, al menos 179 personas fueron excarceladas directamente de centros de detención y más de 3.000 casos corresponden a ciudadanos que se encontraban bajo arresto domiciliario u otras restricciones judiciales.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han cuestionado estas cifras y el ritmo del proceso. ONG como Foro Penal aseguran que el número de liberaciones verificadas de presos considerados políticos es considerablemente menor y advierten que cientos de personas permanecen aún privadas de libertad o bajo medidas judiciales limitantes.