? Clínica Internacional inaugura el primer Centro de Innovación en Ecuador y pionero en Latinoamérica, integrando realidad aumentada, robótica y cómputo espacial. ? La tecnología de quirófanos inteligentes de Clínica Internacional hizo posible la primera cirugía holoscópica en tiempo real del país y latinoamérica Quito, septiembre de 2025.- Clínica Internacional inauguró oficialmente su nuevo Centro de Innovación, un espacio único en Ecuador y pionero en Latinoamérica que integra realidad aumentada con cómputo espacial, robótica de asistencia y simulación inmersiva, con el objetivo de transformar la práctica médica y elevar los estándares de seguridad y calidad en la atención al paciente.

Revolucionando la atención médica con tecnología de vanguardia,

Clínica Internacional inaugura el Centro de Innovación más avanzado del país

Pie de foto: El nuevo Centro de Innovación de Clínica Internacional integra realidad aumentada, robótica y simulación inmersiva para mejorar la atención y seguridad del paciente.

El sistema combina distintas tecnologías para optimizar el trabajo del personal de salud: cirujanos que planifican operaciones con imágenes en tiempo real, robots que apoyan tareas logísticas y equipos médicos que practican procedimientos clave en entornos seguros. Además, incorpora un nuevo rol: el técnico en cómputo espacial, encargado de entregar al médico la información clínica esencial durante la cirugía. Clínica Internacional es también la primera en Ecuador y Latinoamérica en realizar una cirugía holoscópica en tiempo real, gracias a la plataforma Holoscopia (by SkyeGroup) y visores como Apple Vision Pro, Microsoft HoloLens y Meta Quest 3. Su quirófano inteligente, equipado con tecnología Stortz OR1™ AIR, integra gestión de datos audiovisuales, imágenes UltraHD 4K, 3D y comunicación en tiempo real con el Centro de Innovación. La alianza con SkyeGroup, con sede en Monterrey (México), permitirá además el desarrollo de soluciones tecnológicas y programas de entrenamiento que prepararán a los profesionales de la salud para los retos del futuro. “Este Centro de Innovación representa nuestra visión de futuro: un espacio donde la tecnología más avanzada se pone al servicio de la vida, optimizando cada procedimiento y mejorando la experiencia del paciente. Queremos que cada intervención sea más segura, más precisa y más humana”, destacó el Dr. Fernando Gallo, vicepresidente de operaciones de Clínica Internacional.

Con esta apertura, Clínica Internacional, parte del grupo MMHealth, consolida su liderazgo en salud en la región y reafirma su compromiso con un servicio más seguro, más amigable y más innovador. Además, abre sus puertas a la comunidad médica de Quito con un espacio de entrenamiento avanzado en el uso de realidad aumentada aplicada a la práctica quirúrgica, fortaleciendo así la calidad de la atención y la confianza de los pacientes.

