EntornoInteligente.com/ La clave está en entender las causas, actuar a tiempo y confiar en soluciones menos invasivas

El dolor de espalda es una de las dolencias más comunes que afecta la calidad de vida de las personas. Desde un evento agudo e intenso hasta una molestia crónica, sus causas pueden ser variadas y sus efectos incapacitantes.

Esta patología no tiene por qué ser una condena. Existen soluciones integrales para aliviar y prevenir este malestar, a través de servicios especializados y profesionales dedicados por completo a la salud de la columna.

El doctor Radovan Sancevic, neurocirujano y especialista en cirugía de mínima invasión del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), explica que la causa más frecuente de dolor de espalda es una afección conocida como dolor agudo de espalda.

“Es el clásico evento que te dice el paciente: 'Doctor, me agaché o me moví y me vino un dolor intenso, agudo, inmediato, pero tan intenso que no me puedo mover’”, explica el especialista. Este dolor, aunque dramático, suele ser de corta duración y se produce por una fisura en el anillo fibroso del disco intervertebral. No obstante, menciona que un tratamiento médico adecuado puede aliviar el dolor en pocos días.

Sin embargo, cuando solucionar el dolor amerita una cirugía, el GMSP cuenta con equipos avanzados, como el Arco en C, una tecnología de rayos X que permite a los cirujanos operar con una guía fluoroscópica en tiempo real, lo que reduce significativamente el margen de error. El doctor Sancevic destaca que alrededor del 90% de las personas con esta dolencia mejoran con el tratamiento médico convencional, sin necesidad de cirugía.

Prevención y ejercicios prácticos

Más allá de los tratamientos, la prevención es fundamental para mantener una espalda sana. El especialista resalta la importancia de que los pacientes entiendan su propia patología. Para ello, recomienda visitar su canal de YouTube, donde comparte videos informativos que educan a las personas sobre sus dolencias.

Para el día a día, existen ejercicios sencillos que pueden ayudar a prevenir y aliviar el dolor de espalda:

1. Estiramiento de gato-vaca: En posición de cuatro patas, arquea la espalda hacia arriba (como un gato) y luego déjala caer (como una vaca). Esto ayuda a movilizar la columna.

2. Abrazo de rodillas al pecho: Acuéstate boca arriba y abraza una o ambas rodillas hacia el pecho. Mantén la posición para estirar la espalda baja.

3. Inclinación pélvica: Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas. Presiona la espalda baja contra el suelo y contrae los músculos abdominales.

Soluciones integrales

El GMSP se compromete con la excelencia en la atención médica, ofreciendo un enfoque integral para el diagnóstico y tratamiento de afecciones de la columna. Con un equipo multidisciplinario de especialistas y tecnología de vanguardia.

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el Grupo Médico Santa Paula reitera su compromiso con la excelencia en la atención médica, ofreciendo a sus pacientes y profesionales de la salud herramientas innovadoras que faciliten el acceso a servicios de calidad, por lo cual es “la clínica que todos tienen en mente”.

Para ser atendido en el GMSP, solicitar citas y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al (0212) 9176200, y se puede escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412/0422 CLINICA (2546422), también por la página: www.grupomedicosp.com Además, puede seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads y en su canal de YouTube.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez

