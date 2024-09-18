Del “hand-off” creativo a la co-creación directa

Durante años, las ideas tenían que pasar por múltiples especialistas técnicos antes de volverse realidad, con el riesgo de perder claridad en el proceso. Hoy, la IA permite que cualquier creador materialice su visión casi en tiempo real, reduciendo fricciones y acelerando la innovación.

Cinco formas en que la inteligencia artificial está redefiniendo la productividad

Bogotá, septiembre de 2025 – La inteligencia artificial se ha convertido en un factor que está redefiniendo cómo trabajamos, aprendemos y colaboramos. Más que sustituir a las personas, esta tecnología está potenciando sus capacidades y transformando la cultura laboral en todos los sectores.

“Lo que estamos viendo no es una máquina que reemplaza, sino una herramienta que multiplica. La IA nos está llevando a un futuro donde lo humano y lo tecnológico se combinan para generar más valor”, señaló Saul Chrem, CEO de Xertica.ai y presidente de Endeavor Perú.

Xertica.ai es una compañía latinoamericana especializada en soluciones de transformación digital y adopción de inteligencia artificial. Con operaciones en varios países de la región, la firma trabaja de la mano con organizaciones que buscan acelerar su productividad y escalar sus modelos de negocio con el apoyo de tecnologías emergentes.

Del “hand-off” creativo a la co-creación directa

Durante años, las ideas tenían que pasar por múltiples especialistas técnicos antes de volverse realidad, con el riesgo de perder claridad en el proceso. Hoy, la IA permite que cualquier creador materialice su visión casi en tiempo real, reduciendo fricciones y acelerando la innovación.

Productividad y aprendizaje continuo

La IA no se limita a automatizar. Funciona como un investigador, un organizador de ideas y hasta un coach creativo. El resultado: reportes, campañas y análisis de datos en minutos, mientras libera tiempo para que las personas se concentren en lo que ninguna máquina puede hacer: imaginar, decidir con propósito y liderar con empatía.

Equipos más pequeños, grandes resultados

Cada vez más organizaciones están descubriendo que con IA es posible reducir estructuras intermedias y trabajar con micro-equipos ágiles. Esto no significa prescindir de lo humano, sino revalorizar habilidades como la ética, la comunicación y la visión estratégica.

Cultura que se convierte en práctica

Prompts, guías y estándares impulsados por IA comienzan a codificar valores organizacionales. Se trata de traducir principios en acciones diarias, sin sofocar la creatividad, y garantizar coherencia en la manera en que se toman decisiones.

Un futuro multiplicador

Para Chrem, el mayor potencial de la IA está en su capacidad de expandir lo humano. “La verdadera revolución no está en la sustitución, sino en la multiplicación de tecnologías que amplían nuestras capacidades y potencian nuestra toma de decisiones. Si ponemos la tecnología al servicio de la humanidad, construiremos un futuro más productivo, creativo y ético”, afirmó.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez