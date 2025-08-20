Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

•    Día: jueves, 28 de agosto del 2025                                                                                                                             
•    Hora: 3:00 p.m. (Hora de Venezuela)

Desde la Red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar, te invitamos a participar en el webinar Prevención digital para líderes sociales, con Rafael Núñez Aponte, conferencista internacional, especialista en ciberseguridad y protección de datos. Director Nacional de Ciberseguridad de Cavecom-e y fundador de MásQueSeguridad.

En este webinar, exploraremos la importancia de la ciberseguridad como una herramienta clave. Conocerás estrategias y herramientas prácticas para proteger tu información, tu identidad y la de tu organización en el entorno digital. Es una oportunidad para que los líderes sociales fortalezcan sus capacidades, prevengan ciberataques, gestionen riesgos y contribuyan a un entorno digital más seguro dentro de sus comunidades.

•    Día: jueves, 28 de agosto del 2025                                                                                                                             
•    Hora: 3:00 p.m. (Hora de Venezuela)

Conéctate a través de la cuenta oficial de Empresas Polar en YouTube

Para participar, formaliza tu registro totalmente gratuito a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/7fdDAHJiLTtzXqJJA

Al finalizar el registro encontraras el enlace de la plataforma que transmitirá la conferencia

¡Te esperamos!

Esta invitación puede ser compartida con otras personas o grupos relacionados

#SomosRedActívateyConstruye
#FundaciónEmpresasPolar
#SeguimosContigo

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
You May Also Like

Trump cuestionó la operación de Chevron en Venezuela y evalúa suspender su licencia: “Tenemos más oro líquido que nadie”
0 (0)

El mandatario estadounidense criticó la decisión de la Administración Biden de autorizar…
Banco de Bogotá se suma a la revolución de los pagos inmediatos con Bre-B y Tag Aval

Banco de Bogotá se suma a la revolución de los pagos inmediatos con Bre-B y Tag Aval
0 (0)

Bogotá, diciembre del 2024.  Banco de Bogotá anuncia su integración al sistema Bre-B,…

Continúa la crisis en Argentina tras promoción de Milei a una criptomoneda
0 (0)

Milei en medio de una controversia tras promocionar una criptomoneda cuyo valor…