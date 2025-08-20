• Día: jueves, 28 de agosto del 2025

• Hora: 3:00 p.m. (Hora de Venezuela)

Desde la Red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar, te invitamos a participar en el webinar Prevención digital para líderes sociales, con Rafael Núñez Aponte, conferencista internacional, especialista en ciberseguridad y protección de datos. Director Nacional de Ciberseguridad de Cavecom-e y fundador de MásQueSeguridad.

En este webinar, exploraremos la importancia de la ciberseguridad como una herramienta clave. Conocerás estrategias y herramientas prácticas para proteger tu información, tu identidad y la de tu organización en el entorno digital. Es una oportunidad para que los líderes sociales fortalezcan sus capacidades, prevengan ciberataques, gestionen riesgos y contribuyan a un entorno digital más seguro dentro de sus comunidades.

Conéctate a través de la cuenta oficial de Empresas Polar en YouTube

Para participar, formaliza tu registro totalmente gratuito a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/7fdDAHJiLTtzXqJJA

Al finalizar el registro encontraras el enlace de la plataforma que transmitirá la conferencia

¡Te esperamos!

Esta invitación puede ser compartida con otras personas o grupos relacionados

