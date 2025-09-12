En cada sorbo y bocado, el chocolate es un placer que ha trascendido el tiempo, y su legado más profundo reside en el cacao venezolano. Este 13 de septiembre, el Día Mundial del Chocolate nos invita a honrar no solo a una exquisita golosina, sino también la historia de un tesoro que se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica.

Conmemoramos no solo el placer de este manjar universal, sino también la herencia profunda de un tesoro cultural, agrícola y sensorial que ha conquistado paladares y preserva tradiciones

En cada sorbo y bocado, el chocolate es un placer que ha trascendido el tiempo, y su legado más profundo reside en el cacao venezolano. Este 13 de septiembre, el Día Mundial del Chocolate nos invita a honrar no solo a una exquisita golosina, sino también la historia de un tesoro que se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesoamérica.

Para los venezolanos, esta fecha celebra una tradición milenaria, marcada por un cacao reconocido como uno de los mejores del mundo.

El cacao fue una vez la bebida sagrada de los emperadores aztecas, un elíxir que confería poder y resistencia. Con la llegada de los europeos, su legado se transformó, pero su esencia nunca se perdió. La geografía privilegiada de Venezuela, con sus suelos ricos y un clima ideal, ha sido el hogar de variedades de cacao excepcionales.

La Fundación del Cacao de Venezuela, por ejemplo, ha documentado cómo el país alberga la mayor diversidad genética de cacao del mundo, con genotipos que le confieren su sabor único y un aroma inconfundible.

Esta calidad ha posicionado al cacao venezolano en los mercados más exigentes, siendo la base de los chocolates más finos y exclusivos. El cacao es mucho más que un ingrediente; es un símbolo de orgullo nacional y una fuente de desarrollo para comunidades.

Sabor venezolano

Natulac, la marca que es sinónimo de calidad y sabor, honra este legado al crear su icónica bebida de chocolate con leche, lista para tomar, sin malta añadida, que es ‘pura felicidad en cada sorbo’. Con sus presentaciones de 946 y 473 cm³, cada empaque contiene no solo un delicioso producto, sino la historia de un país que ha sabido convertir un fruto ancestral en una experiencia culinaria moderna.

Al combinar la frescura de la leche Natulac con la excelencia del cacao 100% venezolano como protagonista, brinda un aroma y un sabor más intenso, genuino y lleno de matices que solo este producto nacional puede ofrecer, con el cual la empresa celebra esta herencia, ofreciendo un sabor cremoso y rico que evoca la tradición y el gusto de un buen chocolate.

Celebrar el Día Mundial del Chocolate es reconocer la magia de su historia, desde su origen ceremonial hasta el disfrute diario. Con cada vaso de su bebida chocolatada, la marca rinde homenaje al tesoro de un país, un placer que nos recuerda la profunda conexión entre la tierra y la tradición.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

