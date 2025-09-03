Author
Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com. En el marco del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 2025 en Pekín, los líderes de China, Rusia y Corea del Norte—Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong?Un—se reunieron en una cumbre simbólica que incluyó un imponente desfile militar. Este acto de poder conjunto refleja una alianza emergente entre regímenes autoritarios, orientada a desafiar el orden internacional liderado por Occidente y proyectar fuerza en un entorno global cada vez más polarizado.

Según *Reuters*, la cita fue parte del desfile militar más grande de la historia reciente de China, donde Xi, Putin y Kim Jong?Un protagonizaron una exhibición de armamento moderno y mensajería firme contra occidente. Analistas observan que esta cumbre podría significar el inicio de una cooperación militar más estrecha, basada en acuerdos de defensa mutua existentes ([ElHuffPost][1], [Reuters][2]).

De acuerdo con *The Guardian*, la demostración de unidad con misiles nucleares, aeronaves furtivas y estoques antidrón representó una declaración estratégica de “influencia compartida”, destinada a disuadir a potencias occidentales, especialmente a los Estados Unidos ([The Guardian][3]).

Según el *Financial Times*, Xi utilizó este encuentro para promover su visión de un nuevo orden mundial multipolar, basado en la igualdad soberana y el multilateralismo, marchando en oposición al liderazgo estadounidense ([Financial Times][4]).

El *Huffington Post* destacó que, en su primera reunión con Putin desde el monumental desfile, Kim Jong?Un reiteró su apoyo “fraternal” a Rusia, ofreciendo colaboración total en Ucrania, mientras que Rusia reafirmó su alianza nuclear y energética con China, fortaleciendo las capacidades estratégicas mutuas ([ElHuffPost][1]).

Reacciones

* En EE.?UU., el expresidente Trump acusó sarcásticamente a los tres líderes de “conspirar contra Estados Unidos&rdquo;, reflejando la percepción de estos actos como provocación directa ([Diario AS][5]).
* Desde Occidente, analistas califican el evento como formación de un nuevo “eje autoritario”, elevando preocupaciones sobre una redefinición de alianzas en un mundo cada vez más fragmentado ([Reuters][6], [AP News][7]).

**Posibles escenarios futuros:**

| Escenario                      | Descripción                                                                                                                  |
| —————————— | —————————————————————————————————————————- |
| Consolidación militar          | Podrían concretarse ejercicios conjuntos, desarrollo tecnológico compartido o acuerdos formales de defensa trilateral.       |
| Reconfiguración geopolítica    | La alianza podría redefinir dinámicas globales, sobre todo en Asia-Pacífico, Eurasia y respecto a sanciones occidentales.    |
| Mayor aislamiento de Occidente | Potenciar la fragmentación entre el bloque autoritario y Estados Unidos, transformando el balance estratégico internacional. |
| Tensiones nuclearizadas        | Incremento del riesgo con misiles avanzados y cooperación en energía nuclear como elementos de disuasión regional reforzada. |

Este encuentro marca un punto de inflexión en las relaciones internacionales, con consecuencias de largo alcance para la seguridad global, las alianzas militares y el equilibrio de poder en el siglo XXI.

