**Reuters – PDVSA se prepara para reactivar operaciones bajo términos similares a Biden**<br />

Las autorizaciones permitirían a PDVSA reactivar las operaciones con sus socios bajo el modelo de intercambio de crudo por diluyentes, similar al régimen de Biden. Maduro expresó su apoyo y destacó que Chevron participa en grupos de trabajo para reanudar actividades. ([Reuters][2])

Por Hernán Porras Molina / EntornoInteligente.com/ El gobierno de EE.?UU. ha otorgado a Chevron una **licencia restringida para reiniciar operaciones limitadas en Venezuela**, marcando un cambio estratégico tras revocar permisos en marzo. Aunque Chevron podrá operar junto a PDVSA en proyectos mixtos, se prohíbe explícitamente que los ingresos beneficien al régimen de Nicolás Maduro, lo que representa equilibrio entre intereses energéticos y presión política.

—

**Reuters – Estados Unidos otorga a Chevron licencia restringida para operar en Venezuela**

EE.?UU. autorizó de forma privada a Chevron para retomar ciertas actividades limitadas en sus empresas mixtas con PDVSA, como decisiones operativas y pagos a contratistas, excluyendo cualquier transferencia de regalías o impuestos al gobierno venezolano. La empresa no exporta crudo desde abril debido a impagos. ([Reuters][1])

**Reuters – PDVSA se prepara para reactivar operaciones bajo términos similares a Biden**<br />

Las autorizaciones permitirían a PDVSA reactivar las operaciones con sus socios bajo el modelo de intercambio de crudo por diluyentes, similar al régimen de Biden. Maduro expresó su apoyo y destacó que Chevron participa en grupos de trabajo para reanudar actividades. ([Reuters][2])

**Wall Street Journal / Quantum Intelligence – Chevron recibe permiso para reanudar producción en Venezuela**

Informe señala que Chevron obtuvo permiso para volver a producir petróleo en Venezuela bajo control estricto, en medio de escasez de crudo pesado. ([qcintel.com][3])

**Offshore-Technology / Petroleum Australia – EEUU planea conceder autorizaciones limitadas a Chevron**

La medida contradice su estrategia de sanciones iniciadas en 2019, y permitiría operaciones restringidas como importaciones esenciales y pagos operativos, sin permitir beneficios directos al régimen venezolano. ([petroleumaustralia.com.au][4])

**Washington Post – Admin. Trump revierte política y permite a Chevron operar en Venezuela**

La administración Trump revocó la licencia en marzo, pero ahora la reinstaura por seis meses bajo una política modelo similar a la de Biden. La medida surge luego de un intercambio de rehenes con Venezuela y apunta a evitar que la venta de petróleo beneficie al gobierno de Maduro. ([Houston Chronicle][5])

**Financial Times – Chevron se posiciona para competir con Exxon tras recuperación**

La reinstalación del permiso para operar en Venezuela y la adquisición de activos como Hess fortalecen la posición global de Chevron frente a Exxon, aunque la empresa enfrenta una disminución de reservas y futuros retos financieros. ([Financial Times][6])

—

La reactivación limitada de Chevron en Venezuela representa un giro pragmático en la política estadounidense: busca mantener la presión sobre Maduro, mientras aprovecha la producción energética venezolana. El modelo, restrictivo y diseñado para evitar beneficios al régimen, refleja una estrategia dual de castigo y apertura económica bajo condiciones. La eficacia de esta medida dependerá de su implementación real y su impacto en la economía venezolana y la estabilidad geopolítica regional.

—

Fuentes:

* [Reuters](https://www.reuters.com/business/energy/chevron-granted-restricted-us-license-operate-venezuela-sources-say-2025-07-30/?utm_source=chatgpt.com)

* [Reuters](https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-oil-company-pdvsa-readies-return-work-under-previous-us-terms-2025-07-25/?utm_source=chatgpt.com)

* [The Washington Post](https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/07/24/trump-chevron-venezuela-oil/?utm_source=chatgpt.com)

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

[1]: https://www.reuters.com/business/energy/chevron-granted-restricted-us-license-operate-venezuela-sources-say-2025-07-30/?utm_source=chatgpt.com "granted restricted US license to operate in, sources say"[2]: https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-oil-company-pdvsa-readies-return-work-under-previous-us-terms-2025-07-25/?utm_source=chatgpt.com "oil companyreadies return to work under previous US terms"[3]: https://www.qcintel.com/article/heavy-crude-tightness-to-ease-on-chevron-s-venezuela-licence-45809.html?utm_source=chatgpt.com "Heavy crude tightness to ease on'slicence"[4]: https://petroleumaustralia.com.au/news_article/us-grants-chevron-limited-venezuela-operations/?utm_source=chatgpt.com "US grantslimitedoperations – Petroleum Australia"[5]: https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/trump-chevron-venezuela-oil-20786250.php?utm_source=chatgpt.com "can resume oil production inasadministration reverses policy"[6]: https://www.ft.com/content/04cae475-bf71-4145-8595-8eeac871556c?utm_source=chatgpt.com "positions for battle of US oil majors with bigger rival