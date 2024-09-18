En Barquisimeto, muchos ciudadanos aseguran que les cuesta aún entender cómo es que funciona «somos un mismo gobierno», una de las tantas frases que acuñó durante la campaña, el nuevo alcalde de Iribarren, Yanys Agüero, quien según él, vino a darle continuidad a la gestión del exalcalde Luis Jonás Reyes también militante del PSUV, quien en sus últimos meses como autoridad municipal buscó reducir la anarquía en el centro de la ciudad, con el «Plan Iribarren Cuenta Contigo».

Pero tras un recorrido de El Informador Venezuela, pudimos evidenciar cómo a casi un año de ese lanzamiento, contemplado en el Plan Ciudad, hoy no se le dan continuidad, por parte del nuevo burgomaestre, y así lo hace saber Teresa Páez, quien dijo que ahora deben caminar por casi el medio de calle, debido a que las aceras están obstruidas casi en su totalidad.

En la cobertura realizada especialmente en las carreras 21, 22 y 23 de Barquisimeto, se puede observar como comerciantes toman el frente de sus locales para colocar su mercancía, que va desde plástico bicicletas, sofás, camas, motos y hasta juegos de comedor.

«Tanto para la gente de a pie, como para uno, los conductores, es difícil manejar en el centro, porque la gente anda es por la calle, y no por las aceras, eso sin contar, la movilidad de los motorizados, que a veces manejan en contra vía», añadió Nelson Olivar.

La venta de comida rápida en las transversales, así como la carga y descarga en horas pico, son otros de los aspectos que se deben sincerar, así lo manifiesto Jorge Aponte, quien además añade que en muchas veces, no hay lugar para estacionarse ni caminar.

A propósito de ese último testimonio, recordemos la declaración del exalcalde de Iribarren, quien el pasado 17 de diciembre del año 2024, bajo dejó claro que el horario de carga y descarga para camiones 7.50 sería desde las 6:00 p.m hasta las 7:00 a.m del día siguiente.

Por ahora, los ciudadanos esperan que el orden impere en esta zona de la ciudad, la cual popularmente es conocida como «El Manteco».