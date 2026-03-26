Centrados en la Gente desconoce a Enrique Márquez como vocero oficial

La organización aclaró que Márquez no forma parte de su vocería oficial. A su vez, alertó sobre intentos de arrebatarle los símbolos y la representación legal ante el Consejo Nacional Electoral mediante actores que no pertenecen a su seno

Enrique Márquez, ex preso y dirigente político| Foto AFP

La organización política Centrados en la Gente rechazó este miércoles la vinculación del excandidato presidencial y ex preso político Enrique Márquez con su dirigencia y denunció presuntas acciones orientadas a intervenir su estructura partidista.

A través de un comunicado, la organización aclaró que Márquez no forma parte de su vocería oficial, al tiempo que alertó sobre intentos de despojar al partido de su identidad política. En ese sentido, advirtió que se estaría ejecutando una maniobra para arrebatarle sus símbolos y representación legal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante actores que —según afirman— no pertenecen a la organización.

El pronunciamiento se produce en un contexto en el que diversos sectores de la oposición han denunciado la intervención judicial de partidos políticos en los últimos años, un mecanismo que ha derivado en cambios de directivas y disputas por el control de las organizaciones. Sobre este punto, Centrados sostuvo que “la práctica de judicializar a los partidos opositores, y remover por actos administrativos sus respectivas directivas, ha tenido consecuencias nefastas y ha sido antesala del fraude electoral contra la soberanía popular”.

Reclaman nuevo proceso electoral

En el mismo comunicado, la organizaciónplanteó una salida política a la actual crisis institucional del país. En particular, insistió en la necesidad de declarar la falta absoluta en la Presidencia de la República y avanzar hacia un nuevo proceso electoral. De acuerdo con su posición, este escenario debe incluir la renovación del árbitro electoral y la definición de un cronograma claro.

El planteamiento se suma a otras voces dentro de la oposición que han cuestionado la institucionalidad electoral vigente y han exigido garantías para futuros comicios, en un contexto marcado por señalamientos internacionales sobre la transparencia de los procesos electorales en Venezuela.

Centrados cerró su mensaje reiterando consignas orientadas a la defensa de derechos laborales y la necesidad de una solución política como base para superar la crisis social, insistiendo en que sin elecciones no es posible restituir la democracia ni la soberanía popular.