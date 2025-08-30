El GBA-950 se conecta vía Bluetooth® a la app CASIO WATCHES, habilitando funciones como ajuste automático de hora, historial de actividad, contador de pasos, pace tracker y sincronización con GPS para entrenamientos más precisos. Todo esto con una batería de

Caracas, agosto 2025.- Casio presenta el nuevo GBA-950, una evolución ligera y estilizada de su icónica línea G-SQUAD, pensada para acompañar un estilo de vida activo, dentro y fuera del gimnasio. Con un diseño refinado, conectividad inteligente y materiales

sostenibles.

Este modelo fusiona diseño urbano, confort y tecnología para quienes buscan mantenerse activos sin comprometer el estilo. Más compacto que sus predecesores, incorpora una estructura de resina reforzada con fibra de carbono, con una correa moldeada en una sola

pieza junto al bisel, ofreciendo un ajuste natural a la muñeca.

Desarrollado en colaboración con OUTSENSE Inc., la forma de la correa se inspira en la

ingeniería de origami, permitiendo que se adapte con fluidez al movimiento del cuerpo.

¿Qué es la ingeniería de origami?

Es el estudio y aplicación científica de las técnicas tradicionales japonesas de doblado de papel. Aunque el origami es conocido como un arte visual, su uso en ingeniería permite crear estructuras complejas, flexibles y compactas aplicadas en campos como la

robótica, la arquitectura y ahora también en el diseño de relojes. En el GBA-950, este principio permite que la correa se expanda lateralmente al colocarla, y que el bisel se acomode hacia abajo, logrando un ajuste ergonómico y estable.

“El GBA-950 representa una nueva generación de relojes G-SHOCK diseñados para acompañar a las personas activas en todos los aspectos de su vida — no solo en el entrenamiento, sino también en sus desplazamientos, su trabajo y su estilo personal,” comenta afirma

Thiago Nadotti, Assistant Marketing Manager de CASIO Latinoamérica.

Tecnología intuitiva, sin complicaciones

El GBA-950 se conecta vía Bluetooth® a la app CASIO WATCHES, habilitando funciones como ajuste automático de hora, historial de actividad, contador de pasos, pace tracker y sincronización con GPS para entrenamientos más precisos. Todo esto con una batería de

larga duración de aproximadamente dos años. A su vez, la conexión de Bluetooth de este modelo es compatible con Strava, permitiendo sincronizar datos de entrenamiento y registrar automáticamente vueltas con Auto Lap.

Más allá de la estética, el GBA-950 incorpora materiales biológicos de bajo impacto ambiental, reafirmando el compromiso de G-SHOCK con la innovación responsable.

Encuentra tu G-SHOCK favorito en las tiendas CASIO by ROWER en los principales centros comerciales de Venezuela.

Para obtener más información sobre los relojes G-SHOCK y explorar la gama completa de productos, visita el sitio web de G-SHOCK Latinoamérica en

https://www.casio.com/latin/watches/

y mantente conectado a través de IG @gshockamericalatina.

Acerca de G-SHOCK

G-SHOCK, con un diseño y estructura resistente a impactos, es sinónimo de resistencia absoluta. Fue creado a partir del sueño del Ingeniero Ibe de desarrollar “el reloj inquebrantable”. Fueron diseñadas y hechas a mano alrededor de 200 muestras y puestas a

prueba hasta que salió al mercado en el año 1983 el ahora icónico G-SHOCK, que comenzó a posicionarse como “el reloj más resistente de todos los tiempos”. Todos los relojes G-SHOCK cuentan con dos características que lo hacen único, resistencia a impactos

y resistencia al agua de 200 metros, algunos modelos también cuentan con otras tecnologías como resistencia a las descargas eléctricas, a la gravedad centrífuga, al magnetismo, a las bajas temperaturas, a la vibración, etc. El reloj está fabricado con las

innovaciones y tecnologías de CASIO que lo resguardan de sufrir impactos directos; esto incluye un diseño y estructura únicos y materiales como la resina de uretano así como componentes internos de amortiguación que logran que el módulo quede "suspendido"

dando como resultado una estructura de caja "hueca" del reloj. Desde su lanzamiento, G-SHOCK ha continuado con la filosofía de evolución del Ingeniero Ibe: “nunca te des por vencido”.

Para más información visita, https://www.casio.com/latin/watches/

Acerca de Casio Computer Co., Ltd.

Es uno de los líderes mundiales en productos de electrónica de consumo y soluciones tecnológicas para empresas. Desde su fundación en 1957, la compañía se ha esforzado por trabajar en su filosofía basada en la “creatividad y contribución” a través de la introducción

de productos innovadores e imaginativos. Con presencia en más de 25 países ubicados en Asia, Norteamérica y Europa, cuenta con una plantilla conformada por más de 12 mil empleados alrededor del mundo. Su amplio portafolio de productos incluye: relojes, calculadoras,

cámaras digitales, diccionarios electrónicos, rotuladores, instrumentos musicales, cajas registradoras, video proyectores profesionales, entre otros.

