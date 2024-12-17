Reacciones en Washington y el impacto judicial El senador Marco Rubio reaccionó en Hannity, afirmando que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino una organización de transbordo que mueve drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos”. Rubio sostuvo que las revelaciones refuerzan la necesidad de mantener la presión militar y judicial sobre Caracas.

EntornoInteligente.com / https://entornointeligente.com

El “Pollo” Carvajal envía carta a Trump y ofrece nueva información sobre vínculos del chavismo con el narcotráfico, espionaje y redes criminales en EEUU

El ex jefe de inteligencia militar venezolano, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, dirigió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que asegura poseer información adicional sobre lo que describe como una “guerra narco-terrorista” ejecutada desde Caracas contra territorio estadounidense durante dos décadas. La misiva, divulgada por The Dallas Express a través de su abogado, Robert Feitel, forma parte de la estrategia judicial de Carvajal, quien se declaró culpable este año en un tribunal federal por cargos de narco-terrorismo y busca una reducción de condena mediante cooperación sustancial con las autoridades.

En la carta, Carvajal afirma que el régimen de Nicolás Maduro ha transformado deliberadamente al Estado venezolano en una “organización narco-terrorista” que utiliza drogas, espionaje, redes criminales y manipulación electoral como armas contra Estados Unidos. Asegura que altos funcionarios —incluyendo a Maduro, Diosdado Cabello y miembros del alto mando militar— coordinaron durante años operaciones con las FARC, el ELN, Hezbollah, la inteligencia cubana y organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

Según su testimonio, “los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

Carvajal detalla operaciones de narcotráfico, espionaje y penetración institucional

El ex general sostiene que tanto la inteligencia venezolana como la cubana infiltraron durante dos décadas instalaciones militares, instituciones civiles y sistemas de comunicación estadounidenses. Asegura que agentes rusos propusieron intervenir cables submarinos de internet para acceder a comunicaciones del gobierno de EEUU, y advierte que una estación de escucha operada por Moscú en la isla La Orchila fue autorizada pese a sus advertencias internas.

Carvajal afirma además que miles de espías cubanos habrían ingresado a Estados Unidos haciéndose pasar por migrantes o incluso por opositores venezolanos, y sostiene que gobiernos extranjeros identificaron agentes infiltrados que posteriormente se convirtieron en políticos de carrera en territorio estadounidense.

El origen del Tren de Aragua y su expansión en Estados Unidos

La carta también aborda la génesis del Tren de Aragua, descrito como un aparato criminal organizado y armado por orden del expresidente Hugo Chávez “para proteger al régimen”. Carvajal sostiene que Maduro amplió esta estructura y que, con el aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos bajo la administración Biden–Harris, el régimen envió a operativos criminales a territorio estadounidense para ejecutar actividades de extorsión, secuestro y asesinato.

“Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, afirma el ex general.

Manipulación electoral y vínculos con Smartmatic

Carvajal sostiene que el sistema de votación Smartmatic fue concebido desde el inicio como un mecanismo político del chavismo y que él mismo instaló al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, quien —asegura— le reportaba directamente. Afirma que el software puede ser manipulado y que la tecnología fue exportada al extranjero, “incluyendo a Estados Unidos”, estableciendo vínculos con funcionarios electorales y empresas de votación.

“No digo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que pueden ser manipuladas con el software”.

Acusaciones contra diplomáticos estadounidenses y la comunidad de inteligencia

En sus declaraciones más explosivas, Carvajal asegura que diplomáticos de Estados Unidos y agentes de la CIA recibieron pagos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para mantenerlos en el poder, actuando como informantes para Cuba y Venezuela. Según su relato, varios de ellos continúan activos en instituciones gubernamentales.

Reacciones en Washington y el impacto judicial

El senador Marco Rubio reaccionó en Hannity, afirmando que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino una organización de transbordo que mueve drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos”. Rubio sostuvo que las revelaciones refuerzan la necesidad de mantener la presión militar y judicial sobre Caracas.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca a la captura de Maduro, una de las más altas ofrecidas contra un mandatario en ejercicio. Si los fiscales federales concluyen que Carvajal ha brindado “asistencia sustancial”, podría acceder a una reducción de condena bajo los estatutos federales de cooperación.

El seguimiento de esta información involucra a agencias de inteligencia, comités del Congreso y gobiernos latinoamericanos, que evalúan el alcance de las acusaciones y su potencial impacto en la política hemisférica.