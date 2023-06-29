La reacción del chavismo estuvo acompañada por la defensa inmediata del régimen cubano. El canciller Bruno Rodríguez denunció “interferencias electromagnéticas” atribuidas al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y advirtió que estos movimientos forman parte de una escalada de “agresión militar y guerra psicológica”.

El régimen de Maduro afirma que "no aceptará órdenes" tras advertencia de EE.UU. sobre el espacio aéreo venezolano

Caracas, 29 de noviembre de 2025.–

Caracas, 29 de noviembre de 2025.– El régimen de Nicolás Maduro rechazó este sábado la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. La dictadura calificó el mensaje como una “amenaza colonialista” y lo denunció como un “acto hostil y arbitrario”, en un contexto marcado por la creciente presión militar, diplomática y legal que Washington mantiene sobre Caracas.

La declaración de Trump, difundida a través de su red social Truth, estuvo dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, señalando que el espacio aéreo sobre Venezuela y su periferia debe ser tratado como completamente restringido. La advertencia coincide con una escalada sin precedentes en el despliegue militar estadounidense en el Caribe y con nuevas medidas jurídicas contra la cúpula chavista.

En respuesta, el canciller Yvan Gil difundió un comunicado oficial en el que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y afirma que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero”. El régimen denunció además que la postura estadounidense constituye una “agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

La reacción del chavismo estuvo acompañada por la defensa inmediata del régimen cubano. El canciller Bruno Rodríguez denunció “interferencias electromagnéticas” atribuidas al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y advirtió que estos movimientos forman parte de una escalada de “agresión militar y guerra psicológica”.

La advertencia de Trump coincidió con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por una decena de buques de guerra, aeronaves de combate y más de 12.000 efectivos estadounidenses, con el propósito declarado de combatir organizaciones de narcotráfico que operan en la región.

La tensión entre Washington y Caracas se intensificó aún más luego de que la administración estadounidense confirmara la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, permite congelar activos, imponer sanciones y perseguir judicialmente a toda persona o entidad vinculada con la red criminal presuntamente liderada por Nicolás Maduro.

Rubio señaló que el Cartel de los Soles “es responsable de violencia terrorista en el hemisferio”, mientras que el Pentágono afirmó que la nueva clasificación abre “una gama amplia de alternativas legales y operativas” para presionar al régimen. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que ninguna opción está descartada.

La llamada de Trump a Maduro el fin de semana previo reforzó la ruptura total del diálogo. En esa conversación, el presidente estadounidense reiteró que multiplicará las acciones militares si Maduro no abandona Caracas en el corto plazo. También participaron altos funcionarios como Marco Rubio, lo que evidencia un cierre definitivo de cualquier vía de negociación.

La dictadura venezolana continúa denunciando una “campaña ilegal de agresión”, mientras las autoridades estadounidenses insisten en que el objetivo es debilitar la estructura criminal integrada en el Estado venezolano y frenar actividades de narcotráfico y terrorismo internacional.