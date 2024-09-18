REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Barquisimeto, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

215° y 166°

ASUNTO: KP02-V-2025-000748

CARTEL DE CITACIÓN:

SE HACE SABER:

Al ciudadano ANDERSON JOSUE GALICIA MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad No. V-31.301.294, parte demandada, que con motivo al juicio por TACHA DE DOCUMENTO Intentado por el ciudadano JHON HEBER MORALES FIGUEROA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.201.917, deberá comparecer por ante este Tribunal en el término de cuarenta y cinco (45) días continuos a darse por citado, contados a partir de la publicación y consignación del presente cartel de conformidad con lo establecido en el articulo 224 del Código de Procedimiento Civil.

Dicho cartel deberá ser publicado en los diarios «EL INFORMADOR» y «EL IMPULSO» durante treinta (30) días continuos, una (01) vez por semana, en tamaño de letra legible. Se le advierte que de no comparecer en el plazo señalado ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno se le nombrará defensor ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás tramites del proceso.-

LA JUEZ

ABG DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO

DJPB/LFC/L Ruiz-