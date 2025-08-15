Author
La campaña electoral boliviana se desarrolla en un momento clave: economía en caída libre, crisis de confianza institucional, y una izquierda desarticulada enfrentando una oposición consolidada en torno a temas como liberalización económica y apertura internacional.

La tecnología electoral robustecida y la vigilancia internacional llenan de legitimidad la carrera, mientras que la desinformación digital y la estrategia de voto nulo impulsada por Morales dificultan la consolidación del orden democrático.

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga se vislumbran como los principales contendientes, con una eventual segunda vuelta encaminándose. El resultado tendrá repercusiones profundas en áreas vitales como el litio, fundamentales para el futuro político y económico de Bolivia.

EntornoInteligente.com/ Bolivia se prepara para celebrar elecciones generales este **17 de agosto de 2025**, en medio de una **innovación histórica** en el sistema electoral: fotografiados en las mesas de votación y acompañamiento de observadores internacionales, en respuesta a desconfianzas pasadas sobre la transparencia electoral. Cerca de 8 millones de bolivianos votarán para elegir presidente, vicepresidente y renovar el Congreso —26 senadores y 130 diputados—. El actual presidente Luis Arce no busca la reelección. ([turn0news17])

* **Según Reuters:**<br />
  El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta una fuerte erosión de apoyo mientras el país atraviesa su peor crisis económica en décadas, con inflación récord y escasez de combustible. Líderes ascendente son **Samuel Doria Medina** (centroderecha), con un plan de privatización, y **Jorge “Tuto” Quiroga** (conservador), que propone liberalizar la economía. El resultado podría decididamente llegar a segunda vuelta el **19 de octubre**, y el nuevo presidente asumirá el cargo el **8 de noviembre**. ([turn0news17])

* **Según The Guardian:**<br />
  MAS está contra las cuerdas: su candidato apenas obtiene el 3 % en encuestas. En tanto, la derecha se consolida para avanzar a un balotaje que podría desbancar a la izquierda tras casi dos décadas de dominio. ([turn0news18])

* **Según El País:**
  Las encuestas apuntan a una segunda vuelta entre Doria Medina y Quiroga, algo sin precedente desde la implementación de ese mecanismo en 2009. Un 30 % del electorado permanece indeciso o insatisfecho, lo que podría cambiar el rumbo en regiones rurales tradicionalmente aliadas al MAS. ([turn0news23])

* **Según Financial Times:**<br />
  La campaña transcurre en un contexto de insolvencia económica; el MAS está divido, y el país enfrenta desafíos monumentales: deuda del 95 % del PIB, déficit fiscal del 9,9 %, escasez de divisas y dependencia de combustibles importados. El nuevo gobierno deberá implementar ajustes drásticos. ([turn0news21])

* **Según El País (campaña sucia):**
  Las redes sociales han sido escenario de desinformación masiva: videos manipulados con IA, audios falsos y cuentas impersonadas, con campañas virales que afectan candidatos como Doria Medina. Las fake news y el voto nulo impulsado por Morales complican el ambiente digital. ([turn0news22])

* **Según AP News:**<br />
  En medio de la tensión, la ciudadanía muestra creciente compromiso democrático. Fotografías capturan a electores participativos a pesar del clima adverso. ([turn0news19])

* **Según AP News (Morales):**
  Evo Morales, excluido por ley, lanzó una estrategia de "voto nulo". El proyecto “Nulo” busca afectar la legitimidad del proceso sin respaldar un candidato, manteniéndose como figura relevante pese a su marginación. ([turn0news28])

