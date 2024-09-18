A Nahuel Gallo lo detuvieron el 8 de diciembre tras cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela – La Nación

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, agradeció este domingo el apoyo de los gobiernos de Italia y Estados Unidos, así como de la ONG Foro Penal, en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

En un mensaje publicado en X, Quirno compartió un comunicado en el que confirmó la liberación de Nahuel Agustín Gallo, después de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) distribuyera una fotografía del gendarme junto a un avión privado antes de su trasladando a Argentina.

Gallo «ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela», expresó el comunicado del canciller, en el que agradeció «por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación».

Si bien, la AFA, artífice del traslado de Gallo, agradeció al gobierno venezolano por la liberación, el canciller argentino hizo un reconocimiento a Estados Unidos e Italia, sin mencionar a la AFA, tras una puesta en libertad inédita al haber intervenido, al parecer, las asociaciones de fútbol de Argentina y Venezuela.

«En particular, -agregó el comunicado-, el firme apoyo del gobierno de la República Italiana, del gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación».

Además, el canciller exigió a Venezuela la liberación inmediata del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas.

El gendarme argentino fue excarcelado este domingo. Su esposa, María Alexandra Gómez, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió Gómez en su cuenta de X, donde expresó el alivio de la familia tras meses de incertidumbre.

¿Cuándo quedó detenido el argentino Nahuel Gallo?

Gallo tenía 448 días detenido, desde diciembre de 2024, cuando lo arrestaron al ingresar a territorio venezolano desde Colombia. Según su familia y autoridades argentinas, el gendarme viajaba con el objetivo de reunirse con su pareja y su hijo.

Las autoridades venezolanas lo acusaron de presuntos delitos vinculados con terrorismo y conspiración. No obstante, dichos señalamientos fueron rechazados por el gobierno argentino, que sostuvo que el funcionario no había viajado en misión oficial.

Durante su detención, organizaciones internacionales y organismos regionales pidieron su liberación y denunciaron irregularidades en el proceso. De hecho, la Organización de Estados Americanos calificó el caso como una detención arbitraria y exigió garantías para su integridad personal y comunicación con sus familiares