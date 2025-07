Por Hernán Porras Molina/ EntornoInteligente.com

A finales de julio de 2025, estallaron los enfrentamientos más intensos entre Tailandia y Camboya desde 2011. El conflicto, centrado en la frontera disputada del Triángulo Esmeralda (Preah Vihear), escaló con fuego de artillería, ataques aéreos tailandeses e intercambios de disparos, dejando al menos 12 muertos (incluidos civiles y militares) y decenas de heridos. Ambos países han cerrado fronteras y expulsado diplomáticos. ([EFE][1])

—

**1. Detonante y desarrollo de los combates**

El conflicto se originó en mayo, cuando una escaramuza mató a un soldado camboyano. Desde entonces, el fuego cruzado ha aumentado, con ataques mutuos usando artillería, cohetes y jets F?16 tailandeses. El 24 de julio se intentó un bombardeo tailandés —que afectó zonas civiles— y Camboya respondió con fuego de mortero desde posiciones fortificadas. Camboya alega que el sitio Preah Vihear fue escenario de nuevos bombardeos, lo que encendió las hostilidades actuales. ([Wikipedia][2], [Al Jazeera][3], [Al Jazeera][4], [EL NACIONAL][5], [El País][6])

—

**2. Impacto civil y desplazamientos**

Al menos 11 civiles perdieron la vida y más de una docena resultaron heridos, incluyendo niños y civiles en áreas pobladas como Surin y Ubon Ratchathani. Se han habilitado refugios temporales y se estima que unos 40?000 ciudadanos tailandeses fueron evacuados de 86 aldeas afectadas. La Embajada de Tailandia llamó a sus nacionales a abandonar Camboya por seguridad. ([Al Jazeera][7])

—

**3. Crisis diplomática y medidas fronterizas**

Tailandia cerró varios pasos fronterizos y expulsó al embajador camboyano; Phnom Penh respondió con una acción similar. El cierre también incluye vetos a productos culturales y alimentarios (bienes y cine tailandés prohibidos). Ambos se acusan de plantar minas rusas y violar tratados internacionales. Camboya ha llevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia. ([EFE][1])

—

**4. Repercusiones políticas internas**

El conflicto ha sacudido la política tailandesa: la Primera Ministra Paetongtarn Shinawatra fue suspendida tras filtrarse una llamada diplomática con Hun Sen, generando un colapso gubernamental potencial. En Camboya, el primer ministro Hun Manet impulsó una ley de reclutamiento militar obligatorio para 2026 ante la tensión fronteriza. ([Wikipedia][8])

—

**5. Consecuencias económicas y geopolíticas**

Los mercados reaccionaron con cautela: la moneda tailandesa (baht) cayó ligeramente y la bolsa retrocedió, bajo amenaza de aranceles estadounidenses del 36?% sobre las exportaciones. El cierre de fronteras paraliza el intercambio comercial y fortalece movimientos nacionalistas en ambos países. ([El Financiero][9])

—

La crisis entre Camboya y Tailandia no solo revive un conflicto territorial centenario, sino que genera efectos profundos en política, diplomacia, economía y seguridad regional. El riesgo de una escalada mayor persiste, y solo una intervención internacional y voluntad diplomática pueden evitar una ruptura irreversible en el sudeste asiático.

—

