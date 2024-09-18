Este lunes 10 de noviembre, Diosdado Cabello, secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), calificó de «triste», la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

«Respecto al TPS en los Estados Unidos eso es muy triste, porque una gran mayoría que se fueron de aquí de Venezuela se fueron manipulados en medio de estructuras expuestas de mafiosos para facilitar el traslado con coyotes», dijo el número dos del chavismo en rueda de prensa.

Asimismo, indicó que el traslado ilegal de migrantes venezolanos, ha sido presuntamente articulada por dirigentes opositore. «Hoy en día nadie habla de los coyotes, pero hay una banda peligrosísima, David Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, Lester Toledo, Freddy Guevara, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni», denunció.

«Establecieron un mecanismo, les cobraban y montaron oficinas para el arreglo de los papeles. Estafaron a un gentío. Hicieron negocios. Mientras tanto hicieron la campaña contra nuestro país. Nos señalaron de pertenecer a bandas, grupos terroristas. Donde llegaba un venezolano se convertía en un problema, gracias a esa campaña», añadió.

En ese sentido, aseveró que «el sueño americano nunca ha sido en verdad un sueño». «Si el sueño es irme a otro país a trabajar 20 horas al día y solo te alcanza para pagar donde vives, ahi no hay día de playa», puntualizó.