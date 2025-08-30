EntornoInteligente.com/ Mujeres en movimiento: el bienestar físico, mental y emocional toman protagonismo en la tarima de EmpoWoman Panamá

Empowoman, celebrará su 4ta edición este sábado 18 de octubre con espacios que realzan la relevancia de cuidarse y mantenerse activa con regularidad para lograr un bienestar integral

Panamá, agosto 2025 – Empowoman, el evento gratuito para mujeres más grande de Panamá, organizado por Cardigans Group en alianza con Multiplaza Pacific Mall, ha confirmado en cada edición que el deporte transforma realidades y trasciende en todas las áreas de la vida, formando valores en las mujeres que cada año rompen barreras en diferentes disciplinas.

En Panamá, el deporte se ha convertido en un motor de transformación para las mujeres, quienes cada vez más encuentran en la actividad física, la salud y el autocuidado, un camino para crecer y conquistar nuevos retos. Desde atletas profesionales, hasta mujeres que integran el ejercicio en su día a día, todas comparten una misma fuerza: la búsqueda de bienestar integral.

Empowoman, plataforma que desde sus inicios ha apostado por el desarrollo de la mujer en la sociedad actual, en su cuarta edición seguirá reforzando este propósito al impulsar el deporte y el wellness como herramientas fundamentales para el desarrollo personal y colectivo de las mujeres. El evento, que reunirá a 3,000 mujeres este 18 de octubre, contará con experiencias diseñadas para inspirar a cada asistente a cuidar de sí misma, fortalecer su cuerpo y su mente, y proyectar una vida más equilibrada.

Como señala Angie Picón, brand manager de Empowoman: “Las mujeres necesitamos espacios que nos recuerden que cuidarnos también es una forma de liderazgo. El deporte es clave para mantenernos fuertes, resilientes y capaces de conquistar nuestras metas personales y profesionales. Desde Empowoman, estamos comprometidos en brindar a cada mujer las herramientas para hacerlo posible.”

Empowoman reafirma así su misión de seguir creciendo como movimiento que celebra la diversidad, impulsa la confianza y abre caminos para que las mujeres vivan desde su máximo potencial. Esta plataforma, que cuenta con más de 6.500 mujeres registradas de todas las edades, que encuentran inspiración, herramientas prácticas y una red de apoyo genuina, en su búsqueda de crecimiento personal y profesional, además de generar espacio de sororidad impulsando la equidad de género y poder femenino. Este año la plataforma sigue brindando oportunidades para que cada mujer pueda verse reflejada, sentirse acompañada y avanzar hacia una versión más auténtica de sí misma.

Mujeres maravillosas que promueven el bienestar y nos han acompañado en años anteriores han sido Paola Shotgun, Maisa Condassin, Nicolle Ferguson, Joselin Pinto, Natalie de la Guardia y Fanny Cardoze. Próximamente anunciaremos quiénes nos acompañarán en esta nueva edición.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez