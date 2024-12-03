En un duelo sin muchas opciones de goles, Barquisimeto SC y Zamora FC B igualaron este 28 de febrero, 1 a 1 en en el estadio Fari Richa de la capital larense, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga Futve 2, resultado que deja a los crepusculares con cuatro unidades.

Los primeros en abrir el marcador electrónico fueron los de casa, quienes al minuto 42, lograron batir el arco del guardameta Luis Corredor, quien fue exigido en varias oportunidades por la escuadra de Dreyer Bracho.

La anotación crepuscular llegó en los botines del dorsal 42, Antoni Castillo, quien recibió el balón tras un pase de Jesús Alvarado, esto después de ganar una pelota en el área, para dejarla servida a Castillo, quien de pierna derecha metió en las redes.

Ya en el tiempo de reposición, Frank Ramos iba a tener una más, pero el portero del Zamora logró despejar de puños.

En el segundo tiempo, con la ventaja a favor, Barquisimeto lo seguía intentando, sin embargo, la defensa de Zamora se desplegaba para cortar los circuitos de juegos. Los de casa al 76 y 78 tuvieron dos tiros de esquina, sin mayores peligro.

La sorpresa para los locales llegó al 81′, cuando José Flores en un contragolpe logró igualar las acciones para la oncena que dirige Josue Ortíz.

Con este resultado, Barquisimeto queda con cuatro puntos, mientras que Zamora B con uno, debido a que este era su estreno en la temporada. Los crepusculares estarán libre para la tercera jornada, mientras que los blanquinegros jugarán ante Ureña en Barinas.