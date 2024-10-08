Tres individuos han sido arrestados, incluyendo uno en Barquisimeto, estado Lara, identificado como Alexis Eduardo Díaz Ochoa, de 44 años, quien estaría presuntamente involucrado en delitos de robo de identidad y fraude bancario mediante «phishing».

Los otros dos detenidos fueron capturados en Barcelona, estado Anzoátegui, son Cesar Andrés Reinoso Mujica, de 22 años, y Jesús Manuel Mendoza Salazar, de 32 años. La información fue compartida a través de la cuenta de Instagram por el director nacional de la policía científica, Douglas Rico.

Detalló que a través de un trabajo de investigación llevado a cabo por funcionarios de la Delegación Municipal de Barcelona, se determinó que los implicados se dedicaban a publicar anuncios publicitarios en redes sociales con el propósito de captar a personas. Estas, al ingresar en los anuncios y proporcionar su usuario y clave de acceso, permitían a los delincuentes obtener dicha información, accediendo posteriormente a sus cuentas bancarias para sustraer el dinero.

El monto robado era convertido en USDT y transferido a múltiples cuentas con el objetivo de dificultar su rastreo, lo que afectó el patrimonio económico de más de 200 personas, refiere la nota policial.

Tras su detención, se le confiscaron tres teléfonos celulares y dos laptops, los cuales serán sometidos a análisis especializados para extraer información relevante para la investigación criminal. Es importante destacar que, en relación con estos hechos, ya se había arrestado a un cómplice, y las investigaciones continúan con el objetivo de localizar y capturar al resto de los implicados.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. ac