“Estamos muy contentos de continuar esta alianza con el Banco de Alimentos. Para nosotros, cada entrega representa la oportunidad de mejorar el día a día de muchas familias. Este trabajo conjunto nos permite traducir nuestro compromiso social en acciones concretas que realmente generan bienestar en las comunidades donde estamos presentes.”

Fundación Bepensa y Banco de Alimentos renuevan por tercera vez su compromiso con las comunidades

Fundación Bepensa donará más de 70,000 unidades de sus productos al Banco de Alimentos de República Dominicana

Santo Domingo.– Con un firme compromiso con el bienestar social y la mejora de la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, Fundación Bepensa (FunBe) ha renovado su alianza con el Banco de Alimentos de República Dominicana, una institución sin fines de lucro que forma parte de la Red Global de Bancos de Alimentos y está certificada por The Global Foodbanking Network.

Esta colaboración se enmarca dentro de la línea de acción de Desarrollo Social de FunBe, cuyo propósito es articular e institucionalizar las iniciativas de responsabilidad social del Grupo Bepensa en las comunidades donde tiene presencia. A través de esta alianza, se busca llevar alivio y esperanza a miles de personas en situación de vulnerabilidad en diversas provincias del país.

Esta renovación del convenio entre Fundación Bepensa y el Banco de Alimentos consiste en 5 donaciones mensuales que suman más de 70,000 unidades de Jugos Minute Maid, refrescos Country Club y botellas de Agua Dasani, productos que forman parte del portafolio de la empresa. Estas bebidas serán distribuidas en distintos puntos del país previamente identificados por el Banco de Alimentos como zonas con población en situación de vulnerabilidad, asegurando que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

Con esta iniciativa, Fundación Bepensa reafirma su rol como brazo social de Bepensa Dominicana, socio embotellador de la Compañía Coca-Cola en el país, canalizando recursos y programas de responsabilidad social de la empresa para generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades donde opera. La acción no solo ofrece apoyo directo a miles de familias, sino que también fortalece la cultura de solidaridad y compromiso social del Grupo, demostrando cómo la empresa traduce su éxito empresarial en bienestar para la sociedad.

Carlos Martín Briceño, director de Fundación Bepensa, expresó:

Esta colaboración marca la tercera ocasión en que ambas organizaciones trabajan de manera conjunta, consolidando una relación basada en la solidaridad, el compromiso y el impacto positivo en las comunidades. Fundación Bepensa continúa demostrando que el cambio se construye con acciones concretas, sembrando oportunidades, fortaleciendo comunidades y contribuyendo a un futuro más digno para todos.



Acerca de Bepensa Dominicana

Bepensa en República Dominicana es el socio embotellador local de la Compañía Coca-Cola. Empresa líder en el sector de bebidas no alcohólicas desde el año 2006, ofrece a los dominicanos productos de alta calidad y destaca por la modernidad de sus procesos, su responsabilidad social y el fomento de la competitividad en el mercado, contribuyendo así al desarrollo de la nación y de las comunidades donde opera. La empresa ha realizado inversiones que superan los 300 millones de dólares en tecnología, recursos humanos, maquinaria e infraestructura. Actualmente cuenta con una planta de producción, 16 centros de distribución y más de 300 rutas de reparto, las cuales atienden a más de 65,000 clientes de forma directa. Bepensa Dominicana es la única empresa en la República Dominicana en operar con cuatro certificaciones internacionales, además es la primera empresa del sector industrial en obtener el Sello de Platino “Igualando RD”. En 2020, la empresa obtuvo por quinta vez la certificación de la organización Great Place to Work, como resultado de su gestión de personal, prácticas e iniciativas internas.

Acerca del Banco de Alimentos

Es una institución sin fines de lucro perteneciente a la Iglesia Católica que lucha contra la inseguridad alimentaria en RD, mediante el rescate y donación de alimentos. Con sus operaciones, esta organización impacta el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, Hambre Cero, mientras satisface las necesidades alimentarias de comunidades vulnerables, así como velar por el funcionamiento de las cadenas de suministro nacionales para que lleguen a estos grupos.

