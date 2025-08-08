[1]: https://cadenaser.com/nacional/2025/08/07/los-numeros-de-las-matanzas-en-las-colas-del-hambre-y-su-patron-intencional-un-19-de-disparos-en-el-torax-un-11-en-la-cabeza-cadena-ser/?utm_source=chatgpt.com "Los números de las matanzas en las colas del hambre y su patrón "intencional": un 19% de disparos en el tórax; un 11%, en la cabeza"

La situación en Gaza se presenta como una emergencia humanitaria al límite. La población civil se enfrenta a inseguridad alimentaria extrema, violencia en los puntos de ayuda y una posible ocupación total por parte de Israel. La ONU estima condiciones “catastróficas”, mientras que Alemania comienza a actuar con sanciones. El panorama requiere una respuesta internacional más firme, con presión diplomática y mayor apertura humanitaria.

* **Según Médicos Sin Fronteras (MSF):**

En los puntos de distribución de ayuda en Gaza, donde civiles se agolpan para recibir alimentos, MSF ha documentado un patrón alarmante:

heridos por disparos con alta precisión —un 19?% en el tórax y un 11?% en la cabeza—. Se trata de civiles desarmados, incluyendo numerosos menores entre los 1.380 atendidos, lo que sugiere violencia intencional para controlar masas hambrientas. MSF calificó estos puntos como zonas de “jungla”.

* **Intención de ocupación militar total:**

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció su plan para tomar militarmente el total control de Gaza, sin intención de gobernarla directamente, sino para luego dejar la administración a un “gobierno civil” árabe. Críticos internacionales han señalado que esta estrategia podría equivaler a una limpieza étnica, y que complicaría las negociaciones por los rehenes.

* **Al menos 20 muertos en accidente humanitario:**

Un camión con ayuda humanitaria volcó en una ruta calificada de insegura, dejando al menos 20 muertos y decenas de heridos. El gobierno de Gaza acusa a Israel de diseñar rutas peligrosas como parte de una política de “ingeniería del hambre” que viola derechos humanitarios.

* **Alerta de la ONU por posibles consecuencias catastróficas:**

La ONU advirtió que el plan israelí de ocupar Gaza tendría efectos devastadores. Miroslav Jenca alertó del hacinamiento extremo—casi dos millones de personas confinadas en apenas el 12?% del territorio—, el bloqueo a la ayuda y las restricciones que impiden salvar vidas. Incluso con pausas humanitarias, persisten muertes por inanición y violencia militar.

* **Medida diplomática de Alemania:**

Alemania suspendió la exportación de armas a Israel que puedan usarse en Gaza, como respuesta al plan de ocupación y al desplazamiento de hasta 800.000 palestinos. Esta decisión marca un giro importante en la postura europea ante el conflicto.

* **Análisis desde Aragón sobre la escalada del conflicto:**

Javier Jiménez Olmos, de Fundación Seminario por la Paz, advirtió que una invasión de Gaza agravaría aún más el sufrimiento civil tras más de 22 meses de bombardeos. Criticó el respaldo interno israelí a esta guerra y urgió a Europa a adoptar una posición más firme, incluyendo la suspensión de relaciones comerciales con Israel.

