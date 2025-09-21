El público también podrá conocer de cerca el portafolio completo de la marca, que incluye

modelos como el recién lanzado Suzuki Swift (el automóvil híbrido más vendido y líder en

ahorro de combustible del Ecuador), Suzuki Fronx (un SUV híbrido deportivo, eficiente y con

estilo), y Suzuki XL7 (el modelo híbrido más amplio del portafolio, 3 filas de asientos y

capacidad de 7 pasajeros). Además, Suzuki presentó sus dos íconos todoterreno en

versiones especiales: Jimny 3 Puertas y Jimny 5 Puertas.

Suzuki lidera la movilidad sostenible en Automundo Quito 2025 con su portafolio híbrido de nueva generación

Mercadodedinero.net/ Quito, 19 de septiembre de 2025. En el marco de la 21ª edición de Automundo 2025 que se

celebra del 18 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito,

Suzuki del Ecuador lidera la movilidad sostenible con una propuesta de nueva generación de

vehículos híbridos eficientes, tecnológicos y de máximo ahorro de combustible.

La marca japonesa, #1 en ventas de vehículos híbridos en el país (AEADE, 2025), reafirma su

compromiso con el mercado ecuatoriano al presentar un portafolio de vehículos híbridos que

incorpora la tecnología más avanza, accesible y se adapta al estilo de vida de los

ecuatorianos:

– 100% Auto-recargables: Cuentan con tecnología de freno regenerativo, no requieren de

fuente de carga externa. De la sierra a la costa o al oriente, de norte a sur o de sur a

norte, el usuario podrá movilizarse con libertad.

– Máximo ahorro de combustible: Un vehículo híbrido Suzuki ahorra en promedio un

30% en combustible en comparación con un vehículo a combustión tradicional. El

usuario podrá recorrer más, pagando menos.

– Menos emisiones: Un doble impacto verde. Ahorro de combustible y menos emisiones.

El usuario podrá recorrer con su vehículo cuidando su entorno y reduciendo el impacto

ambiental en cada kilómetro.

Como parte central de la exhibición, se develaron tres modelos concepto: Suzuki Swift

Champion, Suzuki Fronx Redline y un SUV camuflado “The Next Hybrid” que anticipa el

próximo híbrido de la marca que llegará al país a finales de año.

El público también podrá conocer de cerca el portafolio completo de la marca, que incluye

modelos como el recién lanzado Suzuki Swift (el automóvil híbrido más vendido y líder en

ahorro de combustible del Ecuador), Suzuki Fronx (un SUV híbrido deportivo, eficiente y con

estilo), y Suzuki XL7 (el modelo híbrido más amplio del portafolio, 3 filas de asientos y

capacidad de 7 pasajeros). Además, Suzuki presentó sus dos íconos todoterreno en

versiones especiales: Jimny 3 Puertas y Jimny 5 Puertas.

Además, en esta edición, Suzuki sorprende con un stand inspirado en el ADN japonés y en la

máxima categoría automotriz, diseñado para transmitir adrenalina, espíritu joven y deportividad

que caracterizan a la marca. Los asistentes disfrutan de una experiencia inmersiva que eleva

la conducción al siguiente nivel, complementando su propuesta con asesoría personalizada,

financiamiento a medida y beneficios especiales por tiempo limitado.

Puedes encontrar los modelos líderes en ahorro de combustible en Ecuador en todos los

Suzuki Stores nivel nacional:

– Quito: Suzuki Store Labrador (Av. Amazonas y El Inca), Suzuki Store Sur (Av.

Maldonado y Pueblo Viejo), Suzuki Store Los Chillos (Av. General Rumiñahui e Isla<br />

Pinzón), Suzuki Store Cumbayá (Av. Oswaldo Guayasamín y Escalón de Lumbisí),

Suzuki Store Granados (Av. Granados y Gonzalo Baca).

– Guayaquil: Suzuki Store Juan Tanca Marengo (Av. Juan Tanca Marengo), Suzuki Store

Carlos Julio Arosemena (Av. Carlos Julio Arosemena), Suzuki Pop Up Store – Mall del

Sol (Mall del Sol, 2do piso)

– Cuenca: Suzuki Store Cuenca (Av. España).

– Ambato: Suzuki Store Automotores Carlos Larrea T. (Av. Atahualpa), Suzuki Pop Up

Store – Ficoa (Av. Rodrigo Pachano)

– Riobamba: Suzuki Store Automotores Carlos Larrea T. (Av. Lizarzaburu)

– Manta: Suzuki Store Manta (Av. 4 de noviembre y Acacias)

Las últimas novedades de SUZUKI, se pueden encontrar en:

– Página web: www.suzukiecuador.com

– Facebook: SUZUKI Autos Ecuador

– Instagram: @suzukiautos.ec

– TikTok: @suzukiautos.ec

– Youtube: @suzukiautosecuador

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo

Visite también