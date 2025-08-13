* **Según Reuters (via Cronología de juegos recientes):**

Los Astros sufrieron una derrota catastrófica ante los Red Sox, 14–1, producto de una ofensiva letal de Boston con 12 carreras en los últimos tres innings. Esto deja al equipo igualado en la cima del Oeste con los Mariners, y expone las fisuras que dejó la ausencia de Josh Hader. ([turn0news26], [turn0news25])

En una etapa crucial de la temporada, los Houston Astros han combinado momentos brillantes, como la destacada actuación de José Altuve, con desafíos recientes que ponen en tensión su dominio en la División Oeste. Altuve continúa ejerciendo como líder ofensivo, mientras el equipo enfrenta una dolorosa derrota ante Boston y amenaza con desbalancearse sin su cerrador estrella.

En el triunfo de los Astros 5–3 sobre los Yankees en entradas extras, José Altuve conectó su vigésimo jonrón de la temporada en el primer inning, poniendo temprana ventaja al equipo. El cierre fue clave con Josh Hader manteniendo firmes los últimos outs. ([turn0news31])

Altuve, ahora en el rol de bateador designado, ha brillado en dicha posición con línea ofensiva de .320/.380/.533 durante su estancia como DH, incluyendo cuadrangulares en Nueva York. Además, la vuelta de figuras como Carlos Correa ha revitalizado el ataque tras el cierre del mercado de transferencias. ([turn0news30])

La lesión de Josh Hader, clave como cerrador y con 28 salvamentos en 29 oportunidades esta temporada, ha dejado un vacío crítico. El manager Joe Espada ha optado por un enfoque colectivo en el bullpen, liderado por Bryan Abreu, para conservar el control en los finales de juego. ([turn0news27])

En la primera victoria sobre los Yankees, Altuve tuvo una gran jornada: 2-de-4, jonrón de dos carreras, doble, base por bolas, dos anotadas y una base robada; elevó su promedio de bateo a .282, con 20 jonrones, 61 carreras impulsadas, 63 anotadas y ocho robos. Es líder de la ofensiva en las últimas nueve salidas. ([turn0search18])

Altuve alcanzó su jonrón número 20 de la temporada durante ese juego en Nueva York, consolidando una vez más su consistencia en la producción ofensiva. Además, conectó su cuadrangular 250 de por vida ante ese mismo rival, un indicador de su amplia trayectoria. ([turn0search24], [turn0search7])

La sinergia ofensiva entre José Altuve y Carlos Correa en el Yankee Stadium fue clave para el triunfo de los Astros. Altuve abrió el marcador con su jonrón y anotó la carrera decisiva, mientras Correa produjo la impulsión ganadora. La dupla revive memorias de sus marcadas actuaciones en postemporada. ([turn0news34])

José Altuve continúa siendo el ancla ofensiva de los Astros, brillante como bateador designado y protagonista en momentos clave contra rivales directos como los Yankees. Su capacidad para producir jonrones tempraneros y anotar en momentos decisivos refuerza su estatus de líder en el campo.

Sin embargo, la fragilidad del bullpen sin Josh Hader y una derrota severa ante Boston reflejan vulnerabilidades latentes en la rotación. La estrategia de cuidar a Hader y confiar en un bullpen colectivo sugiere una prueba de adaptabilidad para la recta final de la temporada.

El retorno de Carlos Correa aporta esperanzas ofensivas y emocionalmente al equipo. Au?n con estos desafíos, los Astros mantienen su posición de privilegio en la División Oeste, aunque deben corregir el curso para consolidarse rumbo a la postemporada.

## MLB Schedule

* Astros (HOU) @ Red Sox (BOS) on Sunday, Aug 03, 2025 at 08:35 AM PDT. Final score: HOU 1 – BOS 6

* Astros (HOU) @ Marlins (MIA) on Monday, Aug 04, 2025 at 03:40 PM PDT. Final score: HOU 8 – MIA 2

* Astros (HOU) @ Marlins (MIA) on Tuesday, Aug 05, 2025 at 03:40 PM PDT. Final score: HOU 7 – MIA 3

* Astros (HOU) @ Marlins (MIA) on Wednesday, Aug 06, 2025 at 01:40 PM PDT. Final score: HOU 4 – MIA 6

* Astros (HOU) @ Yankees (NYY) on Friday, Aug 08, 2025 at 04:05 PM PDT. Final score: HOU 5 – NYY 3

* Astros (HOU) @ Yankees (NYY) on Saturday, Aug 09, 2025 at 11:05 AM PDT. Final score: HOU 4 – NYY 5

* Astros (HOU) @ Yankees (NYY) on Sunday, Aug 10, 2025 at 10:35 AM PDT. Final score: HOU 7 – NYY 1

* Red Sox (BOS) @ Astros (HOU) on Monday, Aug 11, 2025 at 05:10 PM PDT. Final score: BOS 6 – HOU 7

* Red Sox (BOS) @ Astros (HOU) on Tuesday, Aug 12, 2025 at 05:10 PM PDT. Final score: BOS 14 – HOU 1

* Red Sox @ Astros on Wednesday, Aug 13, 2025 at 04:10 PM PDT

