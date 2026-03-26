808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Así están los alrededores de la corte de Nueva York por la audiencia de Maduro y Cilia Flores

Home - Breaking - Así están los alrededores de la corte de Nueva York por la audiencia de Maduro y Cilia Flores
Así están los alrededores de la corte de Nueva York por la audiencia de Maduro y Cilia Flores
Breaking
Política
  • 26 de marzo de 2026
By Redacción - 8 segundos ago
0 0 2 minutes read

Un grupo de manifestantes exhibía pancartas en inglés con mensajes en inglés como “Liberen al presidente Maduro y a Cilia Flores”. Del otro lado, también se escuchaban gritos en rechazo al exgobernante chavista: “Maduro, coño de tu madre”

Así están los alrededores de corte de Nueva York por la audiencia de Maduro y Cilia Flores

Ciudadanos protestan en los alrededores de la corte en Nueva York | Fotos: EFE

Desde la madrugada de este jueves, decenas de personas y medios de comunicación comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el 500 de Pearl Street, donde está prevista la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo.

A primeras horas del día ya se observaba un fuerte despliegue de seguridad, con vallas que separaban a los manifestantes del acceso principal del edificio, mientras periodistas instalaban cámaras y equipos a la espera de cualquier información.

La prensa está desde la madrugada cerca de la corte donde comparecerá Nicolás Maduro ante un juez | Foto: Ángel Colmenares / EFE

Entre los medios presentes se identificaban cadenas internacionales como Telemundo, junto a otros corresponsales que siguen el caso.

“Maduro, coño de tu madre”

Asimismo, en los alrededores coinciden venezolanos que celebran la detención de los exlíderes socialistas y grupos de activistas de otras nacionalidades que exigen que los liberen.

Un grupo de manifestantes exhibía pancartas en inglés con mensajes en inglés como “Liberen al presidente Maduro y a Cilia Flores”, además de corear consignas, también en inglés, como “Queremos justicia, la exigimos ahora” y “¡Liberen a Maduro ahora!”.

Foto: John Lamparski / AFP

Del otro lado, también se escuchaban gritos en rechazo al exgobernante chavista: “Maduro, coño de tu madre”. En el sitio también se observa un muñeco gigante vestido con un traje naranja de prisionero y con las manos atadas.

Nicolás Maduro está acusado de conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra, mientras que Flores enfrenta cargos similares vinculados al tráfico de drogas y armamento.

Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y, en su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se calificó como un “prisionero de guerra”.

Los abogados de la pareja han solicitado la desestimación de los cargos, alegando que el gobierno estadounidense bloqueó de forma indebida los fondos necesarios para pagar su defensa, mientras que los fiscales buscan restringir el acceso a pruebas por el riesgo de represalias contra testigos.

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

“Es grave”: Foro Penal denunia que tribunales se niegan a entregar constancias de rechazo a solicitudes de amnistía

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Esposa de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, fue apartada del cargo que ejercía dentro del régimen de Venezuela

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

María Corina Machado respondió si aún espera ser presidenta y aseguró que el chavismo está “herido” y se desmantela por órdenes de Trump

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: “es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen”

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

“Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores”: Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Fiscalía solicita proteger evidencias del caso de Nicolás Maduro de otros acusados en Estados Unidos, como Diosdado Cabello y su hijo “Nicolasito”

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Maduro enfrenta una nueva audiencia judicial mientras su figura se desdibuja en Venezuela

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez promete seguridad a inversiones de EE.UU. «indistintamente de alternancias políticas»

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

El Gobierno de Venezuela rechaza «intención» del «extremismo» de privatizar la industria petrolera

  • 26 de marzo de 2026
Breaking

Un venezolano demanda a EE.UU. por 1,3 millones de dólares por deportarlo a una cárcel salvadoreña

  • 26 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in