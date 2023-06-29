La comunidad beisbolera venezolana se encuentra de luto tras el trágico asesinato del lanzador Wilkelman Ramírez, quien formó parte de las filas de los Navegantes del Magallanes. El lamentable suceso ocurrió en la localidad de Guacara, estado Carabobo. Según la información preliminar difundida por la periodista Georgeny Pérez, el joven pelotero presuntamente «se resistió a un robo y lamentablemente le quitaron la vida».

Detalles extraoficiales indican que Ramírez circulaba en una motocicleta acompañado de su madre cuando fueron interceptados. Tras pedirle a la señora que se bajara del vehículo, el victimario abrió fuego contra el exlanzador. El joven carabobeño, de tan solo 25 años, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Ramírez disputó dos temporadas con los Navegantes del Magallanes en la LVBP, siendo dejado en libertad antes del inicio de la temporada 2024-2025. A pesar de su experiencia profesional, incluyendo participación con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor, no había sido contratado por ningún equipo de la LVBP desde su salida de ‘La Nave Turca’.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni la cantidad de personas involucradas en este lamentable asesinato que enluta al deporte venezolano. La noticia ha generado conmoción y llamado a la justicia en la región. Amplía esta y otras informaciones en nuestras historias @Elinformadorve.