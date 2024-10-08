Un hombre venezolano, de 35 años de edad, fue la víctima de un violento crimen, durante un asalto dentro de su vivienda, destaca el portal “2001”.

La situación se registró durante la madrugada del pasado viernes 7 de noviembre, en la toma Las Malvinas, en Santiago de Chile.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones chilena adelanta las respectivas averiguaciones sobre el robo con homicidio, ocurrido en Lampa.

Sorprendieron a las víctimas mientras dormían

Los primeros informes indicaron que cuatro delincuentes armados y encapuchados se movilizaron hasta un domicilio de esa localidad.

Una vez dentro de la vivienda, éstos intimidaron a los residentes, quienes fueron sorprendidos por los malhechores mientras dormían.

En medio del asalto, los sujetos tomaron al jefe de hogar, un ciudadano venezolano, para llevarlo hasta la sala de la casa.

Cuando lograron someter al venezolano, los ladrones le exigieron la entrega de joyas y dinero en efectivo, pero el hombre se resistió.

Ante la negativa de su víctima, los antisociales enfurecieron y terminaron por disparar contra el afectado y también contra su madre, quien intentó intervenir en la situación.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que el hombre fue baleado en el abdomen y perdió la vida en el mismo lugar.

Madre del venezolano resultó herida

Por otro lado, la mujer, de 58 años de edad, también venezolana, se encuentra en grave estado de salud, pero fuera de riesgo vital.

La misma fue trasladada hasta el Hospital San José. Ella quedó herida en una de sus manos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad tanto del hombre asesinado, como de su madre herida.

La PDI realiza pericias

El subcomisario Marcelo Castillo señaló que los delincuentes huyeron con diversas pertenencias de las víctimas, las cuales aún no han sido avaluadas.

Agregó que las víctimas no tendrían su situación migratoria regularizada, reseñó “BBCL” (RG).