Asamblea Nacional convoca debate para aprobar Ley de Minas

El segundo debate está previsto para las 2:30 pm. Es un paso necesario para la sanción definitiva del proyecto, que ya fue aprobado en primera discusión el 9 de marzo

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano | EFE

La Asamblea Nacional convocó este jueves a la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de Ley de Minas, reforma que podría abrir el sector a inversión privada y extranjera, ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

Este segundo debate está previsto para las 2:30 pm, y es un paso necesario para la sanción definitiva del proyecto, que fue aprobado en primera discusión el 9 de marzo.

Según el diputado chavista Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de ley de 19 capítulos y 126 artículos ante la plenaria, esta legislación busca “aumentar todas las garantías jurídicas” para generar confianza y atraer inversión privada y extranjera al sector, objetivos que también guiaron la reforma de hidrocarburos aprobada por el Parlamento a finales de enero.

Indicó que la nueva Ley de Minas permitirá que se acuda “a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias”, siempre que se agoten “todas las instancias jurídicas nacionales”.

Siguiendo el proceso legislativo, el proyecto pasó a fase de consultas públicas, con eventos en los que participaron, entre otros, trabajadores mineros en los estados Zulia y Bolívar.

En este segundo debate se debe presentar un informe sobre las consultas públicas, y luego se discute una segunda versión del proyecto de ley que se vota artículo por artículo.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El visto bueno de la Asamblea en primera discusión se dio días después de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien pidió entonces celeridad en la discusión sobre esta legislación.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están “deseosas” de operar en Venezuela.

El mismo día se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en cerca de 165 millones de dólares.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones.