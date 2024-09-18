La encargada de negocios Laura Dogu supervisó personalmente la llegada del segundo cargamento dirigido al sistema de salud venezolano. El total de suministros entregados por Washington asciende a 71.000 kilogramos

Una carga de más de 65 toneladas de insumos médicos enviada desde Estados Unidos llegó a Venezuela como parte de un plan de cooperación bilateral, según confirmó la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela (VAU).

De esta manera, el total entregado desde el inicio de la nueva etapa diplomática asciende a 71.000 kilogramos, conforme a la comunicación oficial.

En este contexto, la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, supervisó personalmente la llegada del segundo cargamento dirigido al sistema de salud venezolano.

Laura Dogu supervisó personalmente la llegada del cargamento médico a Venezuela (Reuters)

El operativo, diseñado por la administración del presidente de Estados Unidos, busca atender necesidades urgentes de la población.

Al mismo tiempo, la distribución de los insumos ocurre durante una fase de acercamiento diplomático gestionada por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, después de la detención del exdictador Nicolás Maduro en enero.

En esta línea, los contactos oficiales giran en torno a la normalización de relaciones diplomáticas, el fortalecimiento del sector salud y la revitalización de la industria petrolera.

Asimismo, Rodríguez recibió hace unos días en Caracas a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, quien suscribió un acuerdo energético, y el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, con quien se pactó cooperación en materia de narcotráfico y terrorismo regional.

Delcy Rodríguez mantuvo una reunión en Caracas con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Ambos funcionarios firmaron un acuerdo de cooperación energética durante el encuentro en la capital venezolana (Reuters)

Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela y Laura Dogu destacaron en la red social X que la entrega responde al compromiso estadounidense con la asistencia humanitaria y la transparencia en el destino de los insumos.

A la vez, el envío se inscribe en el contexto del desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos, anunciado por Delcy Rodríguez el 27 de enero.

Parte de esos recursos se destinó a la adquisición de equipos hospitalarios y tecnología para el sistema eléctrico y la industria del gas, tras los acuerdos alcanzados con el gobierno estadounidense.

Los cargamentos forman parte de un plan de tres fases impulsado por la Casa Blanca, que prevé la continuidad de la asistencia en la medida en que avance el diálogo bilateral.

El propósito es aliviar la presión sobre hospitales y centros de salud afectados por la crisis, garantizando insumos esenciales para la población venezolana.

La reciente llegada de más de 65 toneladas de insumos médicos a Venezuela desde Estados Unidos, en el marco de una etapa de cooperación bilateral sin precedentes, se produce en paralelo al avance de acuerdos energéticos entre ambos gobiernos.

En este contexto de acercamiento diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están siendo enviados hacia Houston, una operación que calificó como “fantástica” para las arcas venezolanas.

Durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia, Trump detalló que el cargamento ya se encuentra en tránsito, transportado por buques de gran capacidad.