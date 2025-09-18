De acuerdo con el informe policial, a eso de las 7:00pm, agentes observaron un vehículo Ford Escape gris que circulaba erráticamente, golpeando varios bordillos y avanzando de manera inusualmente lenta.

HOUSTON, Texas– El Departamento de policía de Fulshear, en Texas, arrestó la tarde del domingo 14 de septiembre a un hombre que conducía bajo presunta intoxicación y se negó a detenerse, lo que derivó en una persecución dentro de la comunidad de Cross Creek Ranch.

De acuerdo con el informe policial, a eso de las 7:00pm, agentes observaron un vehículo Ford Escape gris que circulaba erráticamente, golpeando varios bordillos y avanzando de manera inusualmente lenta.

Al indicarle que se detuviera, el conductor ignoró las órdenes, por lo que inició una persecución que concluyó tras el despliegue de tiras ponchallantas.

El sospechoso, identificado como Cristian Solano, portaba en el asiento delantero varios contenedores metálicos etiquetados como “Cosmic Gas”.

Qué es el Cosmic Gas<br />

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a los consumidores para que no inhalen óxido nitroso proveniente de cargadores, tanques o cartuchos de cualquier tamaño. Estos productos, comúnmente comercializados como propulsores para crema batida o con fines culinarios, se venden en presentaciones con y sin sabor.

La agencia subrayó que su inhalación intencional constituye un uso indebido que puede provocar graves problemas de salud, incluso la muerte.

De acuerdo con la FDA, los envases de óxido nitroso se distribuyen bajo distintas marcas disponibles en el mercado, entre ellas Baking Bad, Cloud 9ine, Cosmic Gas, Euro Gas, ExoticWhip, FastGas, Galaxy Gas, Goo Sticks, HOTWHIP, InfusionMax, MassGass, Miami Magic, Monster Gas, NITROX y Whip-it!. La autoridad sanitaria recordó que estos productos están destinados únicamente para procesos alimenticios y reiteró la importancia de seguir las instrucciones de uso para evitar riesgos.

Problemas de equilibrio y desorientación

Al momento de su arresto presentaba habla arrastrada, problemas de equilibrio y desorientación. Según la policía, el hombre no tenía claro que se encontraba a varias millas de la ciudad donde vive.

Solano fue detenido bajo cargos de evadir arresto o detención, conducir en estado de intoxicación y posesión y uso ilegal de sustancias.

Durante el operativo, algunos vecinos se acercaron para observar, lo que motivó a las autoridades a emitir un recordatorio de seguridad: evitar reunirse cerca de escenas activas, mantenerse bajo resguardo y no detenerse en la vía pública mientras se desarrollan maniobras policiales, ya que cualquier situación puede escalar rápidamente.

“La decisión de manejar intoxicado dentro de una comunidad residencial puso en riesgo a caminantes, ciclistas y niños”, señaló el Departamento de Policía de Fulshear en un comunicado, en el que reiteró su política de tolerancia cero contra conductores bajo influencia de sustancias.

