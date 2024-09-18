Autoridades federales detuvieron a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana señalada por delitos de narcotráfico y trata de personas, durante una redada en la isla de Kauai, Hawaii.

La operación, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la DEA, dejó 44 detenidos por distintas sospechas, desde violaciones migratorias hasta posible vínculo con actividades delictivas, según Hawaii News Now.

Es la primera vez que se detecta la presencia del Tren de Aragua en el archipiélago. El exagente del FBI Tom Simon advirtió que los fiscales deberán presentar pruebas sólidas para demostrar la relación de los detenidos con la estructura criminal originada en Venezuela.