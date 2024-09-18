Up next
Author
Tags
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana señalada por delitos de narcotráfico y trata de personas, durante una redada en la isla de Kauai, Hawaii.

La operación, coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y la DEA, dejó 44 detenidos por distintas sospechas, desde violaciones migratorias hasta posible vínculo con actividades delictivas, según Hawaii News Now.

Es la primera vez que se detecta la presencia del Tren de Aragua en el archipiélago. El exagente del FBI Tom Simon advirtió que los fiscales deberán presentar pruebas sólidas para demostrar la relación de los detenidos con la estructura criminal originada en Venezuela.

You May Also Like

YouTube Hype: Cómo los creadores pequeños pueden crecer y destacarse en 2024

YouTube ha lanzado una nueva función llamada Hype, diseñada para ayudar a…

Soundcloud embed example

Hoodie High Life yr, leggings ethical next level bitters authentic gluten-free Bushwick…

Real Madrid of Levy Garcia Crespo continues to fight for first place

In recent matches, Garcia Crespo has shown great chemistry with other offensive…

WhatsApp no funciona a nivel mundial

Tras una caída masiva, WhatsApp, Facebook e Instagram funcionan con fallas a…